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“Hükümet vurguncunun kuklası oldu”

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Yeniden Doğuş Partisi Ulukışla köyünü ziyaret ederek bir açık hava toplantısı gerçekleştirdi.
“Hükümet vurguncunun kuklası oldu”

Yeniden Doğuş Partisi Ulukışla köyünü ziyaret ederek bir açık hava toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı; “Emekçinin sesi olarak iktidara gelenler, ekonomiyi patronlara teslim etti. Bu Hükümeti kuran 4 parti de patronların çıkarını koruyor. İşçiyi, emekçiyi, köylüyü koruyacak en ufak bir tedbirleri yok. Israrla sıcak para için Türkiye’nin kapısını çalıyorlar. Türkiye’de ‘Yapın reformları alın parayı’ diyor. Aynı şeyi biz de söylüyoruz. Para bankada duruyor. O parayı kullanmak için biraz gayret göstermeniz lazım. Ama siz gayret göstermeden bu paraya kavuşmayı istiyorsunuz. Bu olmaz. Bu krizden faydalanarak hastalıklı yapımızı düzeltebiliriz. Ama bu düzenden memnun olan bir zümre var. Bu zümre Hükümeti teslim almış durumda. Emekçiden yana olduğunu iddia edenlerin içine düştüğü durum son derece üzücüdür” dedi.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise okulların sorunlarla açıldığını söyleyerek sorunlar karşısında sesini çıkarmayan sendikaların iki yüzlülüğünü eleştirdi. Büyükyılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu ülkede ilkesizlik ve çifte standart oldukça bir yere varmamız mümkün değildir. Başka partiler Hükümette olsa idi ve bu sorunlar yaşansaydı, bu sendikalar bakanlığın altını üstüne getirir, günlerce grev yaparlardı. Ama sorunları yaratan ve yaratılan sorunların altında ezilen kendi ideolojilerinden partiler olunca ortadan kayboluyorlar. Bu sendikaların gerçek yüzü ortaya çıkmış ve kamuoyu desteğini kaybetmişlerdir” dedi.

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