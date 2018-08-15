Hükümet yangını çay bardağındaki su ile söndürmeye çalışıyor

Yeniden Doğuş Partisi dün akşam Tepebaşı köyünü ziyaret ederek halkla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ekonomik tedbir paketini değerlendirerek şunları söyledi:

“Ülkemizde dövizden de kaynaklanan ekonomik bir kriz yaşandığı, ardı ardına gelen zamların ülkemizi yangın yerine döndürdüğü acı bir gerçektir.

Hükümetin bu yangını durdurmak için uzun süren hazırlıklar sonucunda hazırlamış olduğu 23 maddelik ekonomik tedbir paketi maalesef bu yangını söndürmekten oldukça uzaktır. Çünkü orman yangını çay bardağındaki su ile söndürülemez.

Tedbir paketi içinde yaşadığımız sıkıntıları sadece pansuman eder. Asla tedavi edemez.

Ayrıca bu tedbir paketinin içinde bulunan “Çalışma izinlilerin çocukları burada ise onlardan %5 kesinti yapılması” tedbiri gayri ahlaki ve gayri insani bir tedbirdir. Çalışma izinlilerin %80’inin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu insanlardan oluştuğunu düşünürsek bu tedbirin aslında kime karşı uygulanmak istendiğini de anlamış oluruz.

Zaten asgari ücretle geçinmeye çalışan bu insanlardan %5 kesinti yapmak, onları iyice fakirleşmek ya da ailelerinden kopmak ikilemi ile karşı karşıya bırakmak demektir.

Hükümeti bu anlamsız tedbiri önlem paketinden çıkarmaya davet ediyoruz”