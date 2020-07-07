Hükûmet yetkililerine milyonlarca dolarlık lüks araç alınan Zimbabwe'de sağlık çalışanları grevde: Enflasyon yüzde 785'i buldu

Zimbabwe'de derinleşen ekonomik krize rağmen yetkililerin lüks araçlara milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı. Yaklaşık 40 bin dolar değerinde lüks araçların yetkililere dağıtıldığı bilinirken ülkedeki sağlık çalışanları düşük maaş ve kötü koşullar nedeniyle grev yapıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Zimbabwe'de büyükelçiler ve üst düzey memurlar için onlarca tanesi 40 bin dolardan fazla Range Rover ve Toyota kamyonet alındığı ortaya çıktı.

Lüks araçların hükûmet yetkililerinin yanı sıra ordudaki yüksek rütbeli askerlere de dağıtıldığı ortaya çıktı. Araçlara verilen toplam para bilinmiyor.

Meclis Dış İlişkiler Komitesi'nin sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Sibusiso Mayo, yeni araçların Zimbabwe'nin 50 diplomatına ve diğer personellere gönderildiğini söyledi. Başka bir meclis komisyonunda ise Zimbabwe sağlık hizmetleri kurulu, komisyon üyelerinin her birine 50 bin dolar civarında olan Range Rover araçları alındığını doğruladı.

Analistler lüks araçlara yapılan harcamaların nedeninin 2017'de darbeyle devrilen Robert Mugabe'den görevi alan Emmerson Mnangagwa'nın hükûmetin desteğini alma çabası olduğunu savunuyor.

"Enflasyon yüzde 785'e ulaştı"

Öte yandan ekonomik koşulların gittikçe kötüye gittiği Zimbabwe'de binlerce doktor ve hemşire kötü çalışma koşulları, kişisel koruyucu ekipman eksikliği ve düşük maaşlar nedeniyle grevde. Zimbabwe'nin en büyük hemşire sendikası, yıllık enflasyon değerinin yüzde 785’e ulaştığını ve üyelerin artık temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını duyurdu.

Artan toplu taşıma fiyatlarının da gündem olduğu Zimbabwe'de ülkedeki 15 bin hemşireyi temsil eden sendika greve ilişkin yapılan açıklamada "Gerçek şu ki, işe istesek de gidemeyecek durumdayız" dedi.

Zimbabwe Maliye Bakanı, Mayıs'ta ülkenin sağlık ve ekonomi felaketine doğru gittiğini IMF'ye yazdığı bir mektupta belirtmişti. Birleşmiş Milletler'e göre, Zimbabwe'nin kırsal kesiminde yaşayan yaklaşık 4.3 milyon kişi acil destek ihtiyacı içinde.