"Hükümet YÖDAK'ı ısrarla siyasileştirmek istemektedir"

TDP'li vekil Çeler, Mecliste bugün görüşülecek olan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik Yasası”nın hiçbir değişiklik yapılmaksızın oylamaya sunulacak olmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi’ne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafınca tekrardan görüşülmesi amacıyla geri gönderilen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik Yasası”nın hiçbir değişiklik yapılmaksızın oylamaya sunulacak olmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çeler, TDP olarak YÖDAK’ın siyasileştirilmesine karşı olduklarının altını çizerek, bugün yapılacak oylama sonrası yasanın geçmesi durumunda, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını vurguladı.

Çeler açıklamasının devamında, bugün mecliste görüşülecek bir diğer konu olan “Harita Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasası”na ilişkin, hükümetin Harita Dairesi Müdürünü üçlü kararname ile atamanın önünü açmak istediğini savunarak “kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı tarafından endişeler ve Anayasa'ya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle Meclis'e geri gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik Yasası, tartışılmadan, Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu görüşler değerlendirilmeden, görüşler incelenmeden meclis komitesinden alelacele geçirilmiş ve meclis'te bugün görüşülerek oylanacak maddeler arasına konmuştur. Öyle anlaşılıyor ki, UBP-DP hükümeti Cumhurbaşkanı ve üniversite temsilcileri dahil toplumun birçok kesiminin uyarı ve karşı çıkışına rağmen, "özerk" ve "bağımsız" olması gereken YÖDAK'ı ısrarla siyasileştirmek istemektedir. Bugün bu yasanın geçmesi durumunda TDP olarak konuyu Anayasa Mahkemesine taşımak dahil, YÖDAK'ın siyasileştirilmesine karşı her türlü mücadeleyi vereceğimizi buradan belirtmek isterim. YÖDAK'la ilgili düzenleme yapılacaksa, bu kurumun siyasallaştırılması için değil, daha etkin, adil, şeffaf bir konuma getirilmesi için yapılmalıdır.

Bu arada Meclis'in bugünkü gündeminde ayrıca Harita Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasası da bulunmaktadır. Burada da hükümet Harita Dairesi Müdürünü üçlü kararname ile atamanın önünü açmak istemektedir. Halbuki bugünkü yasaya göre atanacak olan kişinin ilgili alandan mezun olması gerekmektedir. Bu durum değiştirilerek partizanca atama yapılmasının önü açılmak istenmektedir. Bunu da kabul etmemiz mümkün değildir.