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Hükümet'den 'Cenevre' açıklaması...

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Hükümet'den 'Cenevre' açıklaması...
"Halkımızın sosyoekonomik yapısı üzerinde yaratacağı olumsuzluklara rağmen harita verilmesinin, gerek mevcut mutabakata, gerekse çözüm parametrelerine ters düştüğünü vurgulamak isteriz..."

Sayın Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu davet üzerine müzakere sürecinin devamı niteliğinde yapılmakta olan görüşmelere katkı koymak amacıyla Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları ve aynı zamanda Hükümet ortakları olarak Cenevre’de bulunmaktayız.

Cenevre’de bulunduğumuz dönem içerisinde, görüşmelerin sadece ilk gününde Müzakereci Özdil Nami tarafından siyasi parti başkanları ve temsilcilerine temaslar hakkında bilgi verilmiş ve görüşlerimiz alınmıştır. Partilerimiz, verilen bilgiler ışığında bir değerlendirme yaparak görüş ve önerilerimizi yazılı olarak Salı sabahı Sayın Cumhurbaşkanı’na iletmiştir.

Bunu takip eden diğer iki gün içerisinde, tüm beklenti ve girişimlerimize rağmen bizimle herhangi bir iletişim kurulmadığı gibi herhangi bir brifing de verilmemiştir. Buna karşın, basına yansıyan ve eldeki bilgiler ışığında ikinci bir değerlendirme yapılmış, görüş ve önerimiz yazılı olarak Çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı’na iletilmiştir.

Aynı gün içerisinde, ısrarlı taleplerimize rağmen Hükümetimizle herhangi bir istişare yapılmadan Birleşmiş Milletlere, Rum tarafı ile birlikte bir harita önerisinde bulunulduğu öğrenilmiştir. Bilindiği gibi toprak konusunun harita ve rakam boyutlarının görüşmelerin en son aşamasında ve diğer dört başlıkta yeterli ilerleme sağlanması halinde ele alınacağı hususunda taraflar arasında mutabakat bulunmaktadır. Halbuki dönüşümlü başkanlık, iki kesimlilik, mülkiyet, kararlara etkin katılım ve birincil hukuk gibi çok kritik konularda nihai mutabakata varıldığını söylemek mümkün değildir. Bu koşullarda, halkımızın sosyoekonomik yapısı üzerinde yaratacağı olumsuzluklara rağmen harita verilmesinin, gerek mevcut mutabakata, gerekse çözüm parametrelerine ters düştüğünü vurgulamak isteriz.

Bunun ayrıca müzakere stratejisi olarak son derece sakıncalı olduğunun da altını çizeriz. Yaratılmış bulunan bu olumsuz ve kaygı verici durumu üzüntü ile karşıladığımızı ifade eder, halkımızın yaşamsal hak ve çıkarlarının ele alınmakta olduğu bu kritik dönemde görüşmelerin yürütülmesinde daha katılımcı ve demokratik duyarlılık içerisinde davranılmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.

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