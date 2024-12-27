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Hükümete Çağrı: Ekonomiye Odaklanın, Yasaklardan Kaçının

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KTMMOB Yönetim Kurulu tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, çalışanların özlük ve grev haklarının kısıtlanmasına yönelik adımların toplumda gerginlik yarattığı ifade edildi.
Hükümete Çağrı: Ekonomiye Odaklanın, Yasaklardan Kaçının

KTMMOB Yönetim Kurulu tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, çalışanların özlük ve grev haklarının kısıtlanmasına yönelik adımların toplumda gerginlik yarattığı ifade edildi. Açıklamada, ekonomik çöküş ve enflasyonla mücadele için somut adımlar atılması gerektiği vurgulanırken, grevlerin dayatmaların bir sonucu olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu, yaklaşan 2025 yılında ekonomik dar boğazın daha da derinden hissedileceği uyarısında bulunarak, toplumun gerginleştirilmesi yerine, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımların benimsenmesini talep etti. Grev hakkını ortadan kaldırmak yerine, bu hakkın kullanılmasına neden olan sorunların çözülmesine enerji harcanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ekonomik tedbirler arasında hayat pahalılığı ödeneğine duyulan ihtiyacı azaltacak önlemler alınması, enflasyonu dizginleyecek çözümler üretilmesi, vergi adaletinin sağlanması ve kamu kaynaklarının israfına son verilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, kamu alacaklarının özel imtiyazlarla bağışlanmasının önüne geçilmesi ve kamu zararına neden olan uygulamalardan hesap sorulması gerektiği ifade edildi.

Meclis’e yasakçı yasa tasarıları göndermek yerine, toplumun sorunlarına yönelik çalışmaların önceliklendirilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, sendikalar, örgütler ve vatandaşların toplumsal sorunların aşılması için birlikte mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

KTMMOB Yönetim Kurulu, toplumsal kurtuluşun, tüm kesimlerin elini taşın altına koymasıyla mümkün olacağına dikkat çekerek, dayanışma çağrısında bulundu.

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