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Hükümete güven yok, halk hükümeti başarısız buluyor!

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Hükümete güven yok, halk hükümeti başarısız buluyor!
Hükümete güven yok, halk hükümeti başarısız buluyor!

CMIRS’in Aralık 2018 anket sonucuna göre, siyasi partilere karşı ‘güvensiz’ olan toplumun bu düşüncesi altı partinin temsiliyeti bulunan meclise de yansıdı.

Hükümet “başarısız” bulunuyor

Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre Yücel, ankete katılanlara dört partili koalisyonu ne derece başarılı veya başarısız bulduklarını da yeniden sorduklarını belirterek Eylül 2018 anketinde koalisyonun çalışmalarını başarısız bulanların oranının yüzde 83.34’ken, Aralık 2018’de oranın yüzde 82.8 olduğunu ifade etti.

Bu dönemde ülkenin ekonomi yönetimini başarısız bulanların oranının yüzde 88.78 olduğuna dikkat çeken Yücel, “Benzer bir şekilde ekonomik kriz karşısında hükümetin almış olduğu önlemleri başarısız bulanların oranının yüzde 89.16’dır” dedi.

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