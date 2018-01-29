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Hükümeti kurma çalışmaları devam ediyor

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Hükümeti kurma çalışmaları devam ediyor
DP, TDP ve HP parti meclisleri bu akşam toplanacak

Erken genel seçimlerin ardından koalisyon kurma çalışmaları devam ediyor.

Demokrat Parti (DP) Meclisi bu akşam saat 18.00’de, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Halkın Partisi (HP) saat 19.00’da toplanacak.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise yarın saat 17.00’de parti meclisi toplantısı yapacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) bugün için planlanmış herhangi bir parti meclisi toplantısı yok.

Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurma görevi verilen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, CTP, TDP, DP ve YDP ile görüşmüştü. Özgürgün yaptığı görüşmelerin ardından, DP ve YDP ile üçlü koalisyona yönelik “hükümeti kurabilmek için bir ışık bulunduğunu” açıklamıştı.

Öte yandan CTP, DP, HP ve TDP başkanları da 7. görüşmelerinin ardından koalisyon görüşmelerini tamamladıklarını, sonucun olumlu olduğunu ve yetkili kurullarının bugün toplanarak ulaşılan sonucu değerlendireceğini belirtmişti.
 

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