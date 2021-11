Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma görevini vermesinin ardından yaptığı açıklamada, ekonomik sıkıntılara ve 2022 Mali Yılı Bütçesi’ne dikkati çekti. Bütçe’nin geçmemesi halinde her ay eski bütçenin 12’de 1’inin kullanılmasının yetersiz kalacağı uyarısında bulunan Tatar, Meclis’in çalışmalarını sürdürmesini ve Bütçe’yi geçirmesini temenni etti.

Ersan Saner’in istifasını sunmasının ardından Anayasal yetkileri çerçevesinde Saner’den yeni hükümet kurulana kadar görevine devam etmesini istediğini ve bu süreçte Meclis’teki siyasi partiler ve bağımsız milletvekilleri ile görüştüğünü hatırlatan Tatar, bugüne kadar herhangi bir milletvekili veya parti başkanının bir hükümet kurabileceği konusunda taahhütte bulunmadığını aktardı.

UBP’nin 20 milletvekili ile Meclis’teki en çok vekili olan parti olduğunu belirten Tatar, dünkü UBP Kurultayı’nda genel başkanlığa seçilen Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini vermesinin doğal olduğunu anlattı ve kendisinin anayasal çerçevede her türlü teması yaptığını ve kimsenin hükümeti kurma taahhüdünde bulunmadığını yineledi.

“ERKEN SEÇİM TARİHİ, GEÇİCİ HÜKÜMETİN POZİSYONUNA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKACAK”

Sucuoğlu’nun bir takım temas ve değerlendirmeler yapacağını söyleyen Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi süreci devam ediyor, ekonomik sıkıntılar vardır. Bütçenin geçmesi meselesi vardır” diyen Tatar, en büyük temennisinin memleketin bütçesiz kalmaması olduğunu vurguladı.

Erken seçim tarihinin geçici hükümetin pozisyonuna bağlı olarak ortaya çıkacağını belirten Tatar, “Bu arada bütçe geçebilir. Çünkü anayasal çerçevede, bütçenin Ekim sonunda Meclis’te olmalı, öncelikle komitelerde görüşülmeli ve ardından Genel Kurul’a gitmelidir. Bütçe önemlidir.

Meclis’te şu anki hükümete güven oyu vermiş kişilerin bu anlayışla Meclis çalışmalarını sürdürmeleri ve bütçeyi geçirmeleri bu halkın seçilmiş milletvekillerinden beklentisidir.”

Tatar konuşmasında, sürecin çok uzamamasını da temenni etti.

“BÜYÜK BİR ENFLASYON VE DÖVİZ ARTIŞI YAŞANIYOR; 12’DE 1 YETERSİZ KALACAK”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada da, 2022 Mali Yılı Bütçesinin geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Büyük bir enflasyon ve döviz artışı yaşandığını belirten Tatar, 2022 bütçesinin geçmemesi halinde her ay bir önceki yıl ödenek kalemlerinin 12’de 1 kuralı ile uygulanmasının yetersiz kalacağı uyarısını yineledi.

Tatar, 13 Ekim tarihinde hükümetin istifasını sunan Ersan Saner’den yeni hükümet kurulana kadar göreve devam etmesini istediğini de hatırlatarak, bu süreçte parti temsilcileri ve milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde hükümeti kurma ihtimali olan birinin bulunmadığını gördüğünü anlattı.

UBP’nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verdiğini ve Sucuoğlu’nun temaslarda bulunacağını kaydeden Tatar, “Alternatifler bellidir. Sucuoğlu’na başarılar diliyorum, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.