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Hükümeti kurma yetkisi Tufan Erhürman'da, Erhürman hükümeti hızla kurulabilir...

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UBP Başkanvekili Ersan Saner'in 15 gün boyunca hükümeti kurmaması ve görevi Cumhurbaşkanı Tatar'a iadesi sonrasında Tatar bugün hükümet kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verdi.
Hükümeti kurma yetkisi Tufan Erhürman'da, Erhürman hükümeti hızla kurulabilir...

UBP Başkanvekili Ersan Saner'in 15 gün boyunca hükümeti kuramaması ve görevi Cumhurbaşkanı Tatar'a iadesi sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün hükümet kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verdi.

DETAY KIBRIS ÖZEL  HABER

Tufan Erhürman'ın hükümeti kurmak için 5 Aralık 2020 Cumartesi gününe kadar süresi var.

Siyasi kulislerde Tufan Erhürman'ın önce CTP Parti Meclisi'ni ardından ise CTP MYK'sını toplayarak koalisyon için bir yol haritası çizeceği belirtiliyor.

Hafta sonu yapılacak bir çok temastan sonra önümüzdeki hafta içerisinde Erhürman Başbakanığında bir koalisyon hükümetinin kurulabileceği de belirtiliyor.

 

HÜKÜMET İÇİN KONUŞULAN SEÇENEK ÇOK

İşte siyasi kulislerde Tufan Erhüman Başbakanlığı'nda oluşabilecek yeni hükümet için konuşulan kulis bilgileri.

 

UZUN SÜRELİ İCRAAT HÜKÜMETİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın 4 partili bir koalisyon modeli ile 8 ocak 2023'e kadar sürecek bir icraat hükümeti kurması mümkün.

Bu modelde Haziran 2021'de Lefkoşa'da boşalan 2 Milletvekilliği için bi rara seçim yapılması da gündemde.

Siyasi kulislere göre seçim sisteminde yapılacak bir değişiklik ile yeniden bölgesel sisteme dönülebileceği ve Tatar ile Özgürgün'den boşalan koltuklar için sadece Lefkoşa ilçesinde bir erken seçimin yapılabileceği konuşuluyor.

Haziran 2022'de yerel seçimlerine de hükümette girilmesini hedefleyen bu modelde hükümetin 8 Ocak 2023 tarihine kadar 2 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde sürüdürülmesi hedef olarak konuluyor.

2 Yıllık sürede seçim ve halk oylaması yasası, İmar Planı, , Kamu reformu, Belediyeler yasası, Mecliste Bekleyen yasalar gibi yasların da geçirilmesi hedefleniyor.

 

BİR YILLIK SEÇİM HÜKÜMETİ

Bu modelde seçim tarihi olarak bir yıl sonrası ön görülüyor. Seçimin EYLÜL 2021'de yapılması ve pandemi dönemi sürecinin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi hedefleniyor.

Seçim tarihinin Haziran 2021'den 3 ay sonra olması nedeni ile boşalan vekiller için de ara seçim yapılmasına gerek kalmıyor.

Seçimin yaz aylarının sonunda yapılması bir çok siyasal partinin ve adayın olacağı bir dönemde açık havanın da kullanılmasını sağlayabileceği  konuşuluyor.

 

TEKNOKRAT ERKEN SEÇİM HÜKÜMETİ

Tufan Erhürman  Başbakanlığında Teknokrat Bakanlardan oluşacak bir seçim hükümeti de kurulabileceği konuşuluyor. Milletvekillerinin bu kısa sürede BÜTÇE yasa tasarısı ve Seçim yasasını değişmek için yoğun olarak çalışmaları gerekeceği belirtiliyor.

Teknokrat bir kabinenin Meclis'te en az 30 vekilin de desteğini alabileceği konuşuluyor.

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