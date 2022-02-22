  • BIST 2.017,46
  • Altın 842.984
  • Dolar 13.7799
  • Euro 15.6122
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Hükümeti ve Meclis'i göreve çağırdı!

» »
Hükümeti ve Meclis'i göreve çağırdı!
Hükümeti ve Meclis'i göreve çağırdı!

Atakan yaptığı yazılı açıklamada, halkın yaşadığı ekonomik ve güvenlik konularındaki  sorunların en üst seviyeye ulaştığını kaydetti.

Atakan, akaryakıt, tüp gaz, elektrik , temel gıda maddeleri süt, et ve diğer ürünlere gelen fahiş zamların  adeta vatandaşın belini bükmeye devam ettiğini kaydetti.

Atakan, “Vatandaşlar, ekonomide dövizin patlamasıyla markete, kasaba, petrol istasyonuna gitmeye çekinip korkar hale gelirken, hükümetin etiketlerdeki pahalılık ateşinin üstüne su dökerek bir an önce bu ateşi söndürmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Atakan bunların yanı sıra, ülkeye kontrolüz girişlerin artmasıyla hırsızlık, darp, cinayet ve kriminal olayların önüne geçilememesinin vatandaşları ülkesinden korkar duruma getirdiğini ve bezdirdiğini ifade etti.
“Ülkemizin üniversite ve turizm adası olma yönünde ilerlediği son yıllarda ülkeye öğrenci adı altında gelip kriminal olaylara ve fuhuşa karışmaları Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul edilemezdir. Ülkemiz insanı bunlara hiç alışkın değildir. “ diyen Atakan, mahkemelerdeki dosyaların iyice kabarmasının  bunun en bariz örneği olduğunu belirtti.

Ülkede kaçak, öğrenci olmayan ancak öğrenci olarak kayıt yaptırıp ülkede başıboş dolaşan çok sayıda kişi olduğunu savunan Atakan, Polisin etkin kimlik denetimi yaparak üniversite veya çalışma belgesi olmayanların ülke dışına çıkartılması, gerekirse bu yönde yasaların değiştirilmesinin ülke güvenliği açısından şart ve elzem olduğuna dikkat çekti.

Atakan şu ifadeleri kullandı:

 

“ Hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan tüm siyasilerin öncelikli  görevi  bu kötü gidişata son vermek olmalıdır.  İnsanlarımızın evlerinde ve sokağa çıkarken huzurlu olmaları, ekonomik yönden kendilerini rahat hissetmeleri vatandaşlarımızın olmazsa olmazıdır.    Hükümeti ve Meclis’i bu konuda etkin göreve davet ediyoruz. Çünkü bu ülke bizimdir, başka gidecek yerimiz de yoktur… “
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atun Görevi Evren'e Devretti22 Şubat 2022 Salı 19:05
  • Bağımsızlık Yolu: Hükümet Değişti Ancak İktidar Değişmedi22 Şubat 2022 Salı 18:44
  • Basın-Sen’den Kişmir’e Destek22 Şubat 2022 Salı 18:30
  • Erhürman: Görüşlere Katılmak/Katılmamak Başka, İfade Özgürlüğü Başka Bir Şey22 Şubat 2022 Salı 18:29
  • Surlar Tehlike Altında22 Şubat 2022 Salı 18:28
  • Taçoy, Dışişleri Bakanlığı Görevini Ertuğruloğlu’ndan Devraldı22 Şubat 2022 Salı 18:17
  • KTÖS: Usulsüzlüğün Kapatılacağı Yanılgısından Vazgeçilmeli22 Şubat 2022 Salı 18:01
  • Erhürman: Bu Hükümetin Acı Reçete Uygulama Yetkisi Yoktur22 Şubat 2022 Salı 17:50
  • Gazeteciler Birliği’nden tepki22 Şubat 2022 Salı 16:14
  • Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı22 Şubat 2022 Salı 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti