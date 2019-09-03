Hükümet'in 100 günlük icraatları:

UBP-HP hükümeti basın toplantısında yüz günlük icraatlarını değerlendiriyor. Basın toplantısında Başbakan’ın açıklamalarının ardından hükümet icraatlarını anlatan bir video gösteriliyor…
Hükümet icraatları:
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… TC – KKTC MALİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI KAPSAMINDA ÜLKE EKONOMİSİNE 750 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİ SAĞLANMASININ ÖNÜ AÇILDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… YAGA, TARIM, TURİZM VE SANAYİALANINDA TOPLAN 45 İŞLETMEYE 28 MİLYON TL’Yİ AŞAN YATIRIM YAPMA OLANAĞI SAĞLAYAN 13 MİLYON LİRALIK MALİ DESTEK SAĞLANDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… ASAYİŞ ZİRVESİ YAPILARAK ÜLKEDEKİ KAYIT DIŞILIĞIN SONLANDIRILMASI İÇİN TOPYEKÜN MÜCADELE BAŞLADI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… DAHA HUZURLU BİR ÜLKE İÇİN 100 POLİS VE 40 SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEK
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… KIBRIS TÜRK FUTBOLUNA 8.5 MİLYON TL’LİK KATKI SAĞLAYACAK PROTOKOL KTFF İLE BAŞBAKANLIK ARASINDA İMZALANDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… DOĞALGAZ İLE SAHADA DENGE VE YENİ ÖNERİLERLE AKTİF DİPLOMASİYE GEÇİLDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… KAPALI MARAŞ AÇILIMI İLE STATÜKOYA ÇOMAK SOKULDU
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… SUÇLULARIN KARŞILIKLI DEĞİŞİMİ KONUSUNDA PRATİK MEKANİZMA GELİŞTİRİLDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARINA YENİ BİNA VE YAPISAL REFORM İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ KONUSUNDA HÜKÜMET OLARAK SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE AÇIĞI 1 MİLYAR 350 MİLYONDAN 545 MİLYONA DÜŞTÜ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… KIB-TEK’İN ALACAKLARI İLE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ ALACAKLARININ MAHSUPLAŞMASI YAPILDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… İMAR PLANLARIYLA İLGİLİ REVİZYON VE SÜREÇLER BAŞLADI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… MUHACERET TÜZÜĞÜ 67 YIL SONRA GÜNÜN KOŞULLARINA GÖRE DÜZENLENDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… YEREL YÖNETİMLER REFORM ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLANDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… CİKLOS – BOĞAZDERE ISLAH VE TERSİP BENTLERİ İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… GEMİ KURTARMA RÖMORKÖRÜ KKTC DENİZ YETKİ ALANLARINDA GÖREVE BAŞLADI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… TOPLU TAŞIMACILIKTA SİVİL DENETİM DÖNEMİ BAŞLADI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… YENİ NESİL HIZ TESPİT KAMERALARI DEVREYE GİRDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… ARAÇ KAYIT OTOMASYON PROJESİ TAMAMLANDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… 2019 – 2022 EKONOMİK PLANLAMA VE UZUN VADELİ STRATEJİK PLAN PROJESİ BAŞLATILDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… AKARYAKIT TÜZÜĞÜ İLE AKARYAKIT SEKTÖRÜNE SIKI DENETİM GETİRİLDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… SANAYİNİN ÖNÜNÜNÜ AÇACAK SANAYİ SİCİL YASASI TAMAMLANDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… GİRNE ANTİK LİMANI’NI ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURMAK İÇİN ÇALŞMALAR BAŞLADI. PROJE İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMİ İHALE HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… MAVİ KART SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞAMALR BAŞLADI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERE 56 MİLYON 950 BİN TL’LİK ÖDEME YAPILDI. ZAHİRE ÜRÜNÜNE 16 MİLYON 870 BİN TL ÖDEME YAPILDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… ÇİĞ SÜT FİYATLARI YENİDEN DÜZENLENDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… DERE ISLAH ÇALIŞMALARINDA İHALE AŞAMASINA GELİNDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… TÜK DİPKARPAZ ALIM SATIM MERKEZİ BÖLGE HALKININ HİZMETİNE AÇILDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… ONKOLOJİ MERKEZİ HEMATOLOJİ SERVİSİ AÇILDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… CENGİZ TOPEL HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… SOSYAL SİGORTALARDA ONLİNE PRİM ÖDEME DÖNEMİNE GEÇİLDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA REFORM NİTELİĞİNDE YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… ÇALIŞMA İZİNLERİNDE ONLINE BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLATILDI
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… SOSYAL YARDIM ALAN YURTTAŞLAR İLE TÜM ENGELLİ BİREYLERE 250 TL’LİK BAYRAM DESTEĞİ VERİLDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… SOSYAL SİGORTALARDA OTOMASYONA GEÇİLDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… LAPTA HUZUREVİ YENİLEME PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
HÜKÜMETİN 100 GÜNÜ… ENGELLİ YAŞAM EVİ 2’NCİ ETAP PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
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