Hükümet’in AKSA’nın borcunun silinmesine ilişkin kararının, İPTALİ Resmi Gazete’de…
Bakanlar Kurulu’nun, AKSA Enerji Üretim Şirketi’ne ait olan ve iki buçuk yıldır devlet gümrük deposunda bekletilen jeneratörün, gümrük depo (ardiye) bedeli borcunun silinmesi kararını iptal ettiğine ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlar Kurulu, Sayıştaylığın, gümrük depo (ardiye) bedeli borcunun silinmesi kararını ‘mevzuata aykırı bulması’ üzerine, AKSA’ya bağışı ‘iptal etmek zorunda kaldı’. 25 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de AKSA’ya ait elektrik santralinin Mağusa Limanı'nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasına ilişkin “E.T(K-I)667-2019 sayı ve 30.10.2019” tarihli Bakanlar Kurulu kararının, Sayıştay Başkanlığı'nın konu hakkındaki raporu doğrultusunda yapılan yeniden değerlendirme neticesinde iptal edilmesine karar verdiği açıklandı.
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