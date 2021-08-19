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“Hükümet"in bir an önce gitmesini sağlamaktan başka bir görev kalmadı”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu halk ve bu ülke için bu "hükumet"in bir an önce gitmesini sağlamaktan başka bir görev kalmadı” açıklamasında bulundu.
“Hükümet"in bir an önce gitmesini sağlamaktan başka bir görev kalmadı”

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“İrade, Anayasa, dış politika, sağlık, eğitim, hukuk, ekonomi, maliye, KIB-TEK, istihdam, esnaf, özel sektör, alım gücü... hepsi yerlerde sürünüyor...

"Hükumet"e mensup partilerden ve "hükumet"i destekleyen milletvekillerinden her gün bir başkası "bu hükumetle olmaz" diye açıklama yapıyor. Ekonomik örgütler "hükumet"in meşruluğunu tanımıyor, sivil itaatsizlik kararı alıyor.

Bir hükumet daha ne kadar bitebilir?!! Bu halk ve bu ülke için bu "hükumet"in bir an önce gitmesini sağlamaktan başka bir görev kalmadı!!!”

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