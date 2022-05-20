Hükümetin eğilimi HP vekillerinin istifasını onaylamamak!

Arıklı: YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, HP vekillerinin istifaları bu hafta meclise sunulsa bile geçerli olması için meclisin onayının gerektiğini ifade ederek, “YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor” dedi.

İŞTE ARIKLI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

SİNE-İ MİLLET...

HP Parti Meclisi Sine-i Millet kararını aldı. Bu kararın gerekçeleri de uzun bir bildiri ile açıklandı.

Gerekçe metni incelendiğinde 'Müdahale" ve "Hükümetin meşruiyeti" kavramlarının öne çıkarıldığı görülüyor.

Bu istifalar, bu hafta Meclise sunulsa bile geçerli olması için Meclisin onayı gerekiyor. YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu istifalara olumlu oy vermek bu gerekçeleri de kabul etmek demektir. Kaldı ki HP ye bu Meclisin ihtiyacı vardır. Neticede bu partiye oy veren binlerce seçmen bu parti Milletvekillerinden muhalefette de olsa görev beklemektedir...