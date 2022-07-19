Hükümetin Gönyeli bölgesinde verdiği taşıma izinleri yetkili, köklü firmaları rahatsız etti!

Gönyeli ve Yenikent bölgesinde verilen toplu taşımacılık izinleri, yıllardır bölgede bu işi yapan firma ile ilgili birlik yetkililerini isyan ettirdi… Kıbrıs Postası mağdur tarafları dinledi, itirazları derledi…

Gönyeli ve Yenikent bölgesinde son altı ayda verilen ikinci taşımacılık izinlerine itiraz eden ve bir hayli taşımacıyı mağdur ettiğini söyleyen

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, “Bu izinler hangi gerekçelere dayanarak verildi? Devletin ilgili bakanına güvenemeyeceksek kime güveneceğiz” diye sordu ve yasal olmayan bir taşımacılık faaliyetinin sürdüğünü söyledi.

Bölgenin köklü taşımacılarından Kıbrıs Postası’na konuşan Arzum Seyahat’in sahibi Mustafa Bahattin, Gönyeli’de taşımacılığı 90’lardan beri yaptığını, izinlerinde Gönyeli yazdığını çünkü Yenikent’in zaten oranın bir bölgesi olduğunu söyledi.

Gönyeli ve Yenikent bölgesinde yeni izinlerin de verileceği konuşuluyor.

ÖNER KOCAGÖZ (KOCAGÖZ TAŞIMACILIK): BİZ YILLARDIR BURADA HİZMET VERİYORUZ

Bu bölgede taşımacılık yapan köklü firma mensupları izinli yeni firma çalışanlarının kendilerini tehdit de ettiklerini iddia ederek “Yenikent’e girmeyin” diye kendilerine çıkıştıklarını da belirtiyorlar. Kocagöz Taşımacılık’tan konuşan Öner Kocagöz, izinleri veren komisyon üyelerinin kendilerine “istediğimize izin veririz istediğimize vermeyiz” şeklinde çıkıştıklarını ve umurlarında olmadıklarını söylediklerini iddia ederek, “Biz yıllardır burada hizmet veriyoruz... Gönyeli’de potansiyelin arttığını gerekçe gösteriyorlar ama araç denetlemesi yapan yok, sadece klima altında oturup istediklerine izin veriyorlar, dağdan gelip bağdakini kovuyorlar siyasilerin de hepsi yalancı” diye konuştu.

Kar-İş BAŞKANI FUAT TOPALOĞLU

Gönyeli ve Yenikent bölgesinde son altı ayda verilen ikinci taşımacılık izinlerine itiraz eden ve bir hayli taşımacıyı mağdur ettiğini söyleyen Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, “Bu izinler hangi gerekçelere dayanarak verildi? Devletin ilgili bakanına güvenemeyeceksek kime güveneceğiz” ifadelerini kullandı. Topaloğlu, yasal olmayan bir taşımacılık faaliyetinin sürdüğünü belirtti.

Bir hayli taşımacının mağdur edildiğinden bahseden Topaloğlu, kendi isteklerinin toplumun menfaatine olduğunu söyledi.

“BAKAN SAMİMİ DEĞİL”

Topaloğlu, “Hükümetin büyük ortağı açıklasın bu durum nereye gidecek, sonucu ne olacak?" ifadelerine yer verdi.

Topaloğlu, bakanın samimi olmadığını vurgulayarak, yaptığı açıklamadan sadece 2 veya 3 gün sonra taşımacılık izninin verdiğini belirtti.

“Üniversiteler için izin verdi ama neye göre verildi bu izin?” diyen Topaloğlu, kendilerine bu iznin verileceğinin en azından direkt söylenmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

“DEVLETİN İLGİLİ BAKANINA GÜVENEMEYECEKSEK KİME GÜVENECEĞİZ...”

“Bu yapılanın elbet bir karşılığı olacak” diyen Topaloğlu, “Devletin ilgili bakanına güvenemeyeceksek kime güveneceğiz...” dedi. Topaloğlu, ülkede toplu taşımacılığın kanayan bir yara olduğunu ifade etti.

Bakanın söylemleriyle ters düştüğünü ifade eden Topaloğlu, “Ülkede yasal olmayan taşımacılık yapılıyor” dedi

MUSTAFA BAHATTİN (ARZUM SEYAHAT): YENİKENT ZATEN GÖNYELİ’NİN BİR PARÇASI

Konu hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan Arzum Seyahat'in sahibi Mustafa Bahattin ise artık bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Gönyeli’de taşımacılığı 90’lı yıllardan beri yaptığını ifade eden Arzum Seyahat sahibi Mustafa Bahattin, "Gönyeli, Lefkoşa, Öğretmen Evleri ve Yenikent’te ayrı servislerim var. “Bir baktık iznim olan bölge için Kemal Hacıyarım’a da izin vermişler. Bu iş, baba mesleği, büyük yatırımlar yaptık" dedi.

“ALTI AY İÇİNDE İKİNCİ İZİN…”

Bunun altı ay içindeki ikinci izin olduğuna dikkatleri çeken Bahattin, çok huzursuz olduğundan ve yatırımlarının boşa gittiğinden bahsetti.

Bahattin ,“Gönyeli-Yenikent bölgesinde ilk ben 6-7 çocuk ile çalışmaya başlamıştım şu anda 80 kişilik bir öğrencim var" dedi.

Bahattin, izinlerinde Gönyeli yazdığını çünkü Yenikent’in zaten oranın bir bölgesi olduğunu söyledi. Bahattin, “Taşımacı olmadığı için izin verildiğini söylüyorlar ama ben varım, nasıl yokmuş!” dedi.

“Bu nasıl bir düzen?” diye yakınan Bahattin, ifadelerini de ilettikleri halde izin verildiğine dikkatleri çekerek, “Artık bir çözüm bulunsun” ifadelerini kullandı.

ALİ AKYÖN: KAŞLA GÖZ ARASI İZİN VERİLDİ; YENİKENT BÖLGESİNDE YOK SAYILDIK

Sevinç Akyön Taşımacılık sahibi Ali Akyön, “Bu kişilere kaşla göz arası izin verildi” diye konuşarak, aslında o bölgede öğrenciler dışında çokta potansiyel müşteri olmadığını vurguladı.

Bu hizmeti verenlerin kendileri olması gerektiğini belirten Akyön, 5-6 kez polise şikâyet ettikleri söyledi.

Akyön, "Daha önce kaçak taşımacılık yaptıklarını mahkemeye bile söyledik. Hükümet yeniden kurulduktan sonra da ilgili Bakan Erhan Arıklı’dan aldılar” dedi.

“BİZ ÇOK MAĞDUR EDİLDİK VE AĞIR BEDELLER ÖDEDİK”

Tüm taşımacılar olarak isyan ettiklerinden ve karşı tarafın ikinci bir izni ‘altı ay içinde’ aldığından bahseden Akyön, “Biz çok mağdur edildik ve ağır bedeller ödedik” açıklamasını yaptı.

Akyön, Yenikent bölgesinde ‘yok sayıldıklarının’ da altını çizdi.

Kaynak : Kıbrıs Postası