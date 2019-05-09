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Hükümetin istifasının ardından CTP ve TDP Parti Meclisleri toplandı

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Hükümetin istifasının ardından CTP ve TDP Parti Meclisleri toplandı
Hükümetin istifasının ardından CTP ve TDP Parti Meclisleri toplandı

Hükümetin istifasının ardından CTP ve TDP Parti Meclisleri toplandı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, hükümetin istifasının görüşüleceği Parti Meclisi toplantısı başladı.

Toplantı öncesi CTP Genel Merkezi önünde toplanan parti üyeleri, Başbakan Tufan Erhürman'ın binaya gelmesiyle "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

TDP'de toplandı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi 4'lü koalisyon hükümetinin istifasının ardından KTÖS lokalinde toplandı.

Toplantıların ardından basın açıklama yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

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