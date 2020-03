Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde dün geceki olağanüstü toplantısında aldığı kararlar, Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Kararlardan biri, karantina süresinde risk grubundaki kişilerin izinli sayılmasıyla ilgili düzenlemeler içeriyor.

Buna göre, salgını önlemek amacıyla yüksek risk grubu olarak belirlenen ülkelerden gelen KKTC yurttaşlarının 14 gün boyunca gözlem altında kalma zorunluluğu değerlendirilerek, özel sektör çalışanı olanların ülkenin içinden geçmekte olduğu olağanüstü şartlar nedeniyle 14 gün boyunca işyerlerine gitmemeleri gerektiği kaydedildi.

Bu durumdaki kişilerin durumlarının “zorlayıcı nedenlerle çalışmama” halinde kaynaklanmış olması nedeniyle, 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 26'ncı maddesi uyarınca bu kapsama girecek kişi ve/veya kişilerin iş yerleri tarafından bu süre zarfında izinli sayılmaları ve izinli sayıldıkları her gün için yarım ücret şeklinde maaş almaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verildi.

YÜKSEK RİSK GRUBUNDA 23 ÜLKE

Bakanlar Kurulu’nun bir diğer kararında, yüksek risk grubu olarak belirlenen 23 ülkeden gelecek KKTC yurttaşlarının 14 gün boyunca gözlem altında kalma zorunluluğu değerlendirilerek, bu ülkelerden gelen kamu personelin bu süre zarfında idari izinli sayılmasına, yine bu ülkelerden ilk, orta, lise ve yükseköğrenim amacıyla adaya gelen tüm öğrencilerin 14 gün süre ile devam zorunluluğundan muaf tutulmalarına karar verildi.

Yüksek risk grubu olarak belirlenen ülkeler şunlar:

“İtalya, İran, Irak, Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, İsveç, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, Katar, Norveç, Danimarka, Singapur, Hong Kong ve Bahreyn.”

BAKANLAR KURULU’NUN SON İKİ TOPLANTISINDAKİ KARARLARI

Bakanlar Kurulu’nun 12 Mart’ta ve 13 Mart’taki olağanüstü toplantılarında aldığı kararlar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

12 Mart’taki kararlar şöyle:

“1- Akyar (2,5 mil) ve Yeşilırmak geçiş kapılarının 22 Mart 2020 tarihine kadar kapatılması. Metehan, Ledra Palace ve Beyarmudu geçiş kapılarının açık kalması.

2- Daha önce alınan kararda yer alan İran, Irak, İtalya, Çin, Güney Kore'ye ek olarak Fransa, ispanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong,

Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn vatandaşlarına ve bu ülkelerden gelecek tüm yabancı kişilere de tüm kara, deniz ve hava giriş kapılarının 1 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılması. Bu ülkelerden gelecek olan yurttaşlarımız ile ülkemizde muhaceret izinli olanların ülkeye giriş yapabilmesi, ancak girişlerine müteakip 14 gün süre ile evlerinde gözlem altında tutulması, buna uymayanlar aleyhinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kuralları uyarınca her tür tedbir alınması, bu uygulamanın 13 Mart 2020, saat 00:00'dan itibaren yürürlüğe girmesi,

3- Güney Kıbrıs tan ülkemize turistik gezi, ayin ve benzeri maksatlarla 10 kişiyi aşan otobüslerle gerçekleştirilecek olan toplu geçişlerin 15 Mart 2.020 tarihine kadar durdurulması,

4- Tüm okulların, kreşlerin, üniversiteler, dershane ve etüt merkezlerinin dahil 22 Mart 2020 tarihine kadar eğilime ara vermesi,

5- Okullardaki tüm sportif, sosyal, kültürel aktivitelerin 3 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınması.

6- Tüm Sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi diğer kitle toplantılarının 22 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmesi,

7- Zorunlu olmadıkça yurt dışına gidilmemesi ve toplu ortamda bulunulmaması.

8- Tüm spor müsabakalarının 22 Mart 2020 tarihine kadar ertelenmesi, bu tarih ertesinde devam edecek şekilde takvimlenmesi,

9-Tfüm yabancıların yeni çalışma ön izini alma işlemlerinin 22 Mart 2020 tarihine kadar durdurulması,

10- Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin (maske, eldiven, antiseptikler alkoller (alkollü içecekler hariç) emirname ile koruma altına alınması. Bu malların stoklanması, fahiş fiyata satılması konularında yasaya aykırı davrananlar hakkında gerekli soruşturma yapılması.”

Hükümetin dün akşamki toplantısında aldığı ek tedbirleri ise şöyleydi:

1- Tüm Kamu Görevlilerinin yurtdışı çıkışlarının, kendi kurumlarının en üst ita Amirlerinin iznine tabi tutulup, zorunlu olmadığı sürece izin verilmemesi;

2- Kamuda görevli polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan kamu görevlilerinin, 27/03/2020 tarihine kadar idari izinli sayılması,

3- Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, iş etme, casino, gece kulübü, bet ofisi, eğlence merkezi vb. yerlerin 27/03/2020 tarihine kadar kapalı olması,

4- 14/03/2020 saat 02:00 itibarıyla 01/04/2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece KKTC vatandaşlarının ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişilerin giriş yapabilmesi, bunun dışında kalan kişi erin KKTC'ye girişlerinin 01/04/2020 tarihine kadar yasaklanması,

5- Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren KKTC yurttaşları ve yasal izinli kişilerin 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalmaları, buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılması ,

6- 14/03/2020 ile 01/04/2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılmaması ve toplu ibadet yapılmaması,

7- Mağusa Devlet Hastanesi'nin bir karantina hastanesi olarak kullanılması ve bu hastanede yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmaların artırılması.

8- Bu tedbirler çerçevesinde, sokağa çıkma ihtiyacı hissedilmeyecektir. Öte yandan hükümet olarak önümüzdeki 48 saat içerisinde zaruri olmadıkça kimsenin sokağa çıkmamasını, ayrıca bu süre içerisindeki gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulu Fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir.”