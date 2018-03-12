Hükümetin ömrü ne kadar? UBP başkanı kim olacak?

Astroloji Profesörü Abdullah Abdülaziz, ülkemizde yaşanacak gelişmelerle ilgili 2018 yılını ve yerel seçimleri Detay okuyucuları için yorumladı.

Astroloji Profesörü Abdullah Abdülaziz, ülkemizde yaşanacak gelişmelerle ilgili 2018 yılını ve yerel seçimleri Detay okuyucuları için yorumladı.

Hükümet en az iki yıl

Hükümet’in ömrü en az iki yıl sürecek. Rüşvet dönemi kapanacak.

Bu hükümet çözüm hükümetidir. Federasyon çözümü kesinlikle olacak. CTP’den Temmuz’da bir bakan değişecek ve değişen bakan başka bir göreve başlayacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Haziran ve Temmuz aylarında çok sıkıntı yaşayacak. 2020 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sürpriz olacak.

İki eski Bakan yargılanacak

Önümüzdeki dönemde iki eski bakan yargıya havale edilecek.

UBP Kurultayı

Yıl sonuna doğru yapılacak UBP Kurultayı’nda UBP Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar UBP Genel Başkanı seçilecek.

Belediyeler

24 Haziran tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde üç büyük kent belediye başkanı kesinlikle değişecek. Belediye seçimlerinde büyük sürprizler olacak.

Ortadoğu

Kudüs İsrail’in başkenti olacak ve Araplar bir şey yapamayacak. Suudi Arabistan’da Kraliyet bitecek.

“YORUMLARIM YÜZDE 95 DOĞRU ÇIKAR”

Astroloji’nin bilimsel olduğunu belirten Abdülaziz, bunun bir fal olmadığını, yorumlarının yüzde 95 doğru çıktığını ve yanılma payı da olabileceğini söyleyerek, astrolojiyi meteorolojiye benzetti.

31 Ocak 2018 tarihinde verilen röportaj

Abdulaziz: “Hocalar Hükümeti” olacağını söylemiştim!

%95 söylediklerim doğru çıkıyor. Seçimden önce UBP’nin 1. Parti çıkacağını ama Özgürgün’ün başbakan olamayacağını söyledim.

Astroloji Profesörü Abdullah Abdülaziz, ülkemizde yaşanacak gelişmelerle ilgili 2018 yılını ve Haziran ayında yapılacak yerel seçimleri Detay okuyucuları için yorumladı.

Hükümet Çözüm Hükümeti olacak

Hocalar hükümeti diye adlandırılan bu hükümet herkesin zannettiğinin aksine uzun sürekli olacak. Yakın zamanda erken seçim yok. Bu hükümet çözüm hükümeti olacak.

Ekonomi düzelecek

Hırsızlık ve rüşvet olmayacak adalet gelecek bu hükümet ekonomiyi iyi yönetecek. Ülkeye bolluk gelecek.

Haziran’da sürpriz var

Haziranda yapılacak Belediye seçimlerinde sürpriz sonuçlar ortaya çıkacak. Çok kaybedecek mevcut belediye başkanları olacak. 3 Büyük kentin Belediye Başkanları değişecek.

Rum tarafında seçimler?

Güney Kıbrıs’taki seçimleri de yorumlayan Abdülaziz, Güney Kıbrıs’ta seçimleri Nicos Anastasiadis kıl payı kazanacak. Ve görüşmeler yeniden başlayacak. Kuzey Kıbrıs’taki hükümet ile birlikte çözüm süreci hızlanacak.