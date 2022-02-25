Hükümetin Önceliği KKTC’nin Kalkınması Temelinde Ekonomi

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP), koalisyon hükümetinin hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından okunan programda, hükümetin, KKTC’nin gelişim ve kalkınması için gerekli olan “Ekonomik Reformu” 5 yıllık sürede tüm paydaşlarla hayata geçireceği vurgulanarak, yeni dönemde KKTC’nin kalkınması temelinde önceliğin ekonomi olacağı belirtiliyor.

Bu çerçevede, mevcut iş alanlarının gelişimi ve yeni iş alanlarına yatırım, katma değer yaratan ürünlerin ve verimlilik esasına dayalı üretimin, daha fazla istihdam ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, bölgesel-sektörel gelişim için planlamaların yapılması hedeflenerek, tüm bakanlıklarla uyum içerisinde çalışılacağı kaydediliyor.

Her alanda topyekûn bir değişim ve gelişim başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir hizmetin kararlıkla uygulanması amacına dikkat çekilerek, özellikle, ekonominin uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim kaynaklarıyla beşeri sermayenin, yazılım ve teknoloji hamlesiyle kamu ve özel sektörün dijital çağa uyumlaştırılması hedefleniyor.

Yenilikçi ve kalkınma odaklı siyasetin yeni dönemde hükümetin temel misyonu olacağı vurgulanan programda, temel hedefin, istikrarlı siyasal yapı ve sürdürülebilir ekonomik gelişim olduğu ifade ediliyor.

“YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM VE BÖLGESEL GELİŞİM ÖNCELİK OLACAK”

Yol haritasının belirlendiğine işaret edilen programda, hükümetin amacının, sürdürülebilir kurumsal devlet anlayışı temelinde güçlü ekonomik yapının sağlanması olduğuna vurgu yapılarak, bunun için yatırım, üretim, istihdam ve bölgesel gelişim öncelik olacağı kaydediliyor.

Katma değer yaratan projelerin, ülkedeki bölgesel gelişmeyi dikkate alarak, 5 yıllık ekonomik kalkınma programı kapsamında hazırlanacağı ifade edilen programda, bu çerçevede sağlık, eğitim, spor, turizm, inşaat, tarım, enerji, yazılım, finans, teknoloji, çalışma yaşamı ve çevrenin öncelik olacağı belirtiliyor.

Pandemi sürecinde yaşanan zorluklara işaret edilen programda, katılımcılık temelinde tüm paydaşlarla özellikle ekonomi, sağlık ve sosyal alanda birlikte karar alarak, bu zorlu sürecin atlatılacağı ifade ediliyor.

“KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLECEK EKONOMİK YAPININ OLUŞMASI TEMEL HEDEF…”

“Gücümüzü; onur duyduğumuz KKTC’nin tarihsel süreçteki mücadelesinden alıyoruz. Bu inancla içinden geçtiğimiz zorlu süreçte ülkemizin yönetimi için 3 parti sorumluluk almıştır” vurgusu yapılan programda, kendi ayakları üzerinde durabilecek ekonomik yapının oluşmasının temel hedef olduğunun altı çiziliyor.

Her koşul ve şartta, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tarihsel bağların ve işbirliğinin daha da geliştireceği kaydedilen programda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uyum içinde hem güçlü iç siyaset hem de güçlü dış siyaset için çalışılacağı, egemen eşit iki devlet temeline dayalı çözüm politikasının kararlılıkla sürdürüleceği belirtiliyor.

Hükümetin tüm kadrolarıyla bir bütün olduğunun altı çizilen programda, “Geleceğe umutla bakıyoruz, ülkemize hizmet için çalışıyoruz” vurgusu yapılıyor.

“E-DEVLET PROJESİ GELİŞTİRİLECEK”

Dijitalleşmede geri kalmanın rekabet gücünü kaybettireceğine dikkat çekilen programda, e-Devlet projesinin geliştirilerek, kısa sürede hayat bulması için gerekli çalışmaların yapılacağı kaydediliyor.

KKTC Veri Merkezi ve E-Devlet Hizmet Binası Projelerinin, en yakın zamanda inşaat yapım işlerinin tamamlanacağı, Sağlık Bilgi Sistemi (E-Sağlık) ve Sigortalar Bilgi Sistemi (E-Sigorta) projelerinin olup en kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor. Kamu Yönetim Bilgi Sistemi Projesinin de hayata geçirileceği belirtiliyor. “Dijital dönüşüm ve elektronik devlet idaresi yasa” tasarısının yasallaşmasının sağlanacağı da ifade ediliyor.

“SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI’NDA GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMASI İÇİN ADIM ATILACAK”

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde adımlar atılacağı vurgulanan programda, Ulusal Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin hayata geçirileceği belirtiliyor.

“POLİS TERFİ SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLEREK YENİDEN DÜZENLENECEK”

İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın teknik ve fiziki altyapısı güçlendirileceği, polis terfi sisteminin gözden geçirilerek yeniden düzenleneceği, polisin özlük hakları ve ödenekleri konusunda iyileştirmeye yönelik gerekli çalışmalar ve uygulamalar yapılacağı, polis teşkilatına farklı başlıklarda gerekli desteğin sağlanacağı kaydediliyor.

“LİYAKAT ÖN PLANA ÇIKARILACAK”

Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmayı, insan kaynaklarının yönetiminde liyakati ön plana çıkarmayı, kaynakların etkin kullanılmasını, kamunun hesap verebilirliği ile verimliliğini artırmayı ve sunulan kamu hizmetlerinde duyulan memnuniyetsizliğin azaltılmasını hedefleyen kamu reform sürecinin planlanması ve hayata geçirilmesinin sağlanacağı vurgulanıyor.

“ÖDÜL-CEZA OLGUSUNUN UYGULANACAĞI YENİ BİR KAMU ANLAYIŞI…”

Hizmetin, standart kurallara ve süreçlere bağlı olacağı ödül ve ceza olgusunun uygulanacağı yeni bir kamu anlayışı için gerekli yasal düzenlemeler yapılacağı, “Çağdaş Kamu Görevlileri Yasası”nın ivedilikle yasallaşacağı belirtiliyor. Kamudaki personelin görev yerine giriş çıkışlarla ilgili kontrolün tümünün elektronik olması sağlanarak, daha etkin bir denetimin yapılması sağlanacağına dikkat çekiliyor.

“SPOR AMBARGOLARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİRİŞİM VE MÜCADELE YAPILACAK”

Uluslararası olimpiyat komitesi ile tekrardan spor alanında müzakere ve diplomasi süreci başlatılacağı, Asya Olimpiyat Komitesi ile var olan ilişkilerin daha ileriye götürülerek, bu örgüte üye ülkelerin ülkedeki spor organizasyonlarına katılımları sağlanacağı kaydediliyor. Ayrıca, ülkeye spor alanında uygulanan insanlık dışı spor ambargoları ile ilgili her türlü girişim ve mücadele yapılacağı vurgulanıyor.

Uluslararası spor örgütlerine üye olan spor federasyonlar ve kulüplerin, ilişkilerini daha ileriye götürmeleri ve örgüt içerisinde güçlü konuma gelmeleri için teşvik ve destek verileceği de kaydediliyor.

“MİLLİ SPORCU PROFİLİ YARATILACAK”

Yeniden düzenlenecek ödül yönetmeliği ile sporcular ve takımların, milli duruşları ile ülkeyi temsil etmeleri teşvik edilerek, başarı elde edenlerin ayrıca ödüllendirileceği ifade ediliyor. Milli sporcu profili yaratılacağı, teşvik edileceği ve ödüllendirileceği belirtiliyor.

“SOSYAL UYUM MERKEZİ İNŞA EDİLMESİ HEDEFLENİYOR”

Denetimli Serbestlik Yasası’nın güçlendirileceği, ayakta rehabilitasyon programlarının uygulanabileceği, bağımlıların topluma entegrasyonunun sağlanacağı Sosyal Uyum Merkezi inşa edilmesinin hedeflendiğine dikkat çekiliyor. Yeni Merkezi Cezaevi kampüsü içerisinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Sosyal Uyum Merkezi oluşturulacağı da bildiriliyor.

Uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde bulunan bireylerin tahliye edildikten sonra iş bulmalarına olanak sağlamak amacıyla sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde “Bana Bir Şans Tanı Projesi”nin hayata geçirileceği kaydediliyor.

“AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YASA VE TÜZÜK ÇALIŞMALARI YAPILACAK”

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında eğitim, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, enerji, ulaştırma alanlarında gerekli yasa ve tüzük çalışmaları yapılacağı, Avrupa Birliği Mali Yardımı kapsamında kullanılacak kaynağın ülkenin öncelikleri göz önünde bulundurularak şekillendirilmesi konusunda gerekli koordinasyonun sağlanacağı ifade ediliyor.

Hellimin, Avrupa Komisyonu tarafından menşe korumalı ürün olarak tescil edilmesiyle birlikte Yeşil Hat üzerinden Avrupa’ya ticaretinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanacağına vurgu yapılıyor.

“ETKİN İLETİŞİM ALTYAPISI KURULACAK”

Etkin iletişim altyapısının kurulması amacına dikkat çekilen programda, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile ilgili alt yapı ve geliştirme projelerine önem verileceği, bu çerçevede DVBT Projesi ile ülkesel çapta bir karasal dijital yayın platformu kurulacağı ve kurum içi fiberoptik ağı projesi hayata geçirilerek, KKTC’de yayın yapan özel TV ve radyo kuruluşlarına katkı sağlanacağı belirtiliyor.

SMART TV projesinin de süratle tamamlanacağı, bu sayede KKTC’deki özel radyo televizyonları ile BRTK’nın tüm dünya ile buluşup KKTC’nin tanınmasına ve turizmine büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

“DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ, 2022-2024 ORTA VADELİ PLAN HAZIRLIĞI İVEDİLİKLE YAPILACAK”

Hazırlanacak olan yeni Teşvik Yasası ile işletme ve yatırımcılara yönelik tüm teşviklerin merkezi yapıda toplanması sağlanacağı, KKTC ekonomisine katma değer yaratabilecek doğru teşviklerin verilmesi sağlanacağı ve Devlet Planlama Örgütü’nün kurumsal ve teknik idari yapısının güçlendirileceği kaydediliyor. Devlet Planlama Örgütü, 2022-2024 orta vadeli plan hazırlığının da ivedilikle yapılıp, yayınlanacağı bildiriliyor.

“YATIRIM GELİŞTİRME AJANSI YATIRIM OFİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

Yatırım Geliştirme Ajansı’nın, yatırım dostu ada projesi çerçevesinde yatırım ofisine dönüştürüleceği, böylece yurt dışından gelen yatırımcıların hazırlanacak, 5 yıllık ekonomik kalkınma planındaki öncelliklere göre yönlendirilmesine ve tüm bu işlemlerin tek elden yürütülmesine imkan sağlanacağı ifade ediliyor.

TURİZM… “KREDİ VE HİBE PROGRAMLARININ DEVAMLILIĞI SAĞLANACAK”

Tarihi ve kültürel değere sahip atıl binaların turizme kazandırılması, turizmde girişimciliğin desteklenmesi ve mevcut tesislerin standartlarının yükseltilmesi amacıyla faiz destekli kredi ve hibe programlarının devamlılığı sağlanacağı, pilot turizm bölgelerinin hazırlanacağı ve yerli halkın birebir turizmin içinde olacağı turizm şekillerinin destekleneceği belirtiliyor.

Girne Tarihi Liman’ın altyapı ve üstyapı iyileştirilmesi işleri projesi hayata geçirileceği, Turizm Gelişim Yasası revize edilecek ve bu yasaya bağlı Turizm Gelişim Planı ve eylem planları hazırlanarak, uygulamaya konulacağı kaydediliyor.

Yeni hükümetin programında, Girne Antik Limanı, Girne Turizm Limanı ve Gazimağusa Limanı’nın finansmanı yatırımcı tarafından sağlanacak modellerle özellikle kuruvaziyer ve yat turizmine yönelik yeniden inşa edilmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi yönünde çalışma başlatılacağı da ifade ediliyor.

Yurt içinde hizmet veren Turizm Enformasyon Ofisleri’ne ek olarak öncelikle Maraş ardından da Güzelyurt ve Lapta’da ofis açılmasının hedeflendiği bildiriliyor. Müze ve ören yerlerinde alt ve üst yapının yenilenmesi projesi kapsamında restorasyon ve düzenleme yapılacağına da dikkat çekiliyor.

DENKTAŞ’IN ANIT MEZARI… “İHALE EDİLECEK, SONUÇLANDIRILACAK”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nın bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nın çevre düzenlemesinin ihale edilerek, sonuçlandırılacağı da programda yer aldı.

“GÜZELYURT AKİFERİ VE BEŞPARMAK DAĞLARI AKİFERİNDE KAPASİTE ÇALIŞMASI BAŞLATILACAK”

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yıllık 75 milyon metreküp suyun içme amaçlı kullanımının yanı sıra, tarım amaçlı kullanımının başlaması ile birlikte, başta Güzelyurt akiferi ve Beşparmak Dağları akiferinde kapasite çalışması başlatılacağı da ifade ediliyor. Güzelyurt akiferi üzerinde belirlenen noktalarda yeraltı barajları yapılacağı da bildiriliyor.

Ülkedeki maden ve taşocağı işletmeciliğinin, ülke ekonomisine olan katma değerinin yeniden analiz edilerek, çevreye uyumlu model ve kriterlerle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacağı kaydediliyor.

“ZİRAİ LEVAZIM, BİNBOĞA YEM FABRİKASI VE KOOP SÜT’ÜN MALİ YAPILARI GÜÇLENDİRİLECEK”

Zirai Levazım, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara önem verileceği vurgulanarak, kooperatiflerin AB ve uluslararası müktesebat ile uyumlaştırılması sağlanacağı ifade ediliyor.

“KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI BİNASI TAMAMLANACAK”

Hükümetin hedefleri arasında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının tamamlanması da yer alıyor.

Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından yapılacak bir çalışma sonucunda Kıbrıs Türk toplumunun sahip olduğu kültürel değerler ile alışkanlıklarının belirlenerek ilk ve orta öğretime bağlı okullarda Kıbrıs Türk Kültürü dersi olarak müfredata konulması hedefi de belirtiliyor.

“İMAR PLANLARI TAMAMLANARAK HAYATA GEÇİRİLECEK”

Başkent Lefkoşa İmar Planı, Mehmetçik İmar Planı, Lefke İmar Planı, Dikmen İmar Planı, Girne Koruma ve Çevre Planı çalışmaları tamamlanarak hayata geçirileceği vurgulanıyor.

Kalkınma Bankası’nın, Kuruluş Yasası, Teşkilat Yasası ve tüzükleri günün koşullarına uyum sağlamak bakımından güncelleneceği, küçük orta boy işletmelerin kapsamlı kredi alanlarının genişletilmesinin kısa sürede hayata geçirileceği ve kredi limitleri, vade ve faiz oranlarında iyileştirmeye gidileceği belirtiliyor.

ULAŞTIRMA… “TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE YENİDEN YAPILANDIRILACAK”

Ülkedeki dijitalleşme için gerekli geniş bant internet ağının ülkenin her noktasına taşınması konularına hız ve öncelik verileceği, KKTC’nin modern bir telekomünikasyon şebekesine ve alt yapısına kavuşturulabilmesi ve bu konu ile ilgili gereken tüm yeni yatırımlarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlayabilmek üzere, Telekomünikasyon Dairesi kamu-özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılacağı bildiriliyor.

Telekomünikasyon Dairesi’nin kamu-özel ortaklığı ile yeniden yapılandırılması ile birlikte 4G ve/veya 5G Mobil şebekelerinin de kamu-özel ortaklığında hayata geçirileceği kaydediliyor.

Trafik güvenliğini artırmak, ölümlü ve ciddi yaralanmalı çarpışmaları önlemek için eğitim, denetim, mühendislik ve acil hizmetleri de içine alacak şekilde bir sistem benimseneceği vurgulanıyor.

“EĞİTİM TAZELEMESİ İLE SINAV SİSTEMİNE ULUSLARARASI STANDART”

Sürücü adaylarının eğitimi, şoför okulları ve eğitmenlerinin eğitim tazelemesi ile sınav sisteminin uluslararası standartlar seviyesine getirileceği, geçici bir süre için ülkede ikamet edecek olan 3’üncü ülke uyruklu yabancı şahıslara ehliyet verilmesi için belirli kriterler getirileceği belirtiliyor.

Sürücü ehliyetlerinin de uluslararası standartlara uygun, üst düzey güvenlikli hale getirileceği ifade edilirken, ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme geçilerek, KKTC ehliyetleri ile ilgili olarak yurt dışında yaşanan zorluklara son verileceği kaydediliyor.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla, araç muayene istasyonlarında uluslararası standartlarda hizmet verilebilmesi, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta tam donanımlı birer istasyon kurulması için kamu-özel iş birliği modeli çerçevesinde ihaleye çıkılacağı ifade ediliyor. Toplu Taşıma Master Planı’nın ivedilikle hazırlanacağı ve ülke geneli toplu taşımacılık ağı genişletileceği belirtiliyor.

Limanlar Dairesi yeniden yapılandırılarak, uluslararası standartlarda düzenleyici ve denetleyici bir otoriteye dönüştürüleceği, yapımı devam eden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’nin (VTS) tamamlanarak, karasuları ve sahillerin güvenlik seviyesi artırılacağı kaydediliyor.

Gemikonağı Deniz Limanı’nın aktif hale getirilebilmesi için gereken fizibilite çalışmalarına başlanacağı, Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binası’nın tamamlanıp hizmete açılacağı belirtiliyor.

“YENİ BİR HAVAYOLU ŞİRKETİ KURULABİLMESİ İÇİN KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ”

KKTC’nin bayrak taşıyıcı yeni bir havayolu şirketinin kurulabilmesi için kamu-özel iş birliği kapsamında gerekli çalışmaların başlatılacağı bildiriliyor.

“YENİ KARA SINIR KAPILARI AÇILACAK”

Kara-deniz-hava ulaşımındaki geçişlerin hızlandırılmasının sağlanacağı, yeni kara sınır kapıları açılacağı belirtiliyor.

DIŞ POLİTİKA… “HEDEF, KIBRIS TÜRK HALKININ MEŞRU HAK VE ÇIKARLARINI KORUMAK VE ÇOK DAHA İLERİ BİR NOKTAYA TAŞIMAK”

Yeni hükümetin dış politikada temel hedefi, sadece Kıbrıs meselesi bağlamında değil, diğer tüm alanlarda da, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımak olarak ifade edildi.

2017 yılında, İsviçre Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın çökmesinin ardından “federasyon” zemininin ortadan kalktığına vurgu yapılarak, Kıbrıs konusundaki yeni devlet politikasının, devletin doğuştan gelen ve yadsınamaz bir hakkı olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınmasını öngördüğünün altı çiziliyor.

Hükümetin, bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı ve Anavatan Türkiye ile istişare ve tam uyum içinde etkin ve yoğun çalışmalar yaparak, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi için uğraş vereceği kaydediliyor.

Doğal gaz ve Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarların, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle birlikte korunacağı, Doğu Akdeniz’e istikrar getirmeyi hedefleyen, doğalgaz konusundaki iş birliği öneri ve çağrıların geçerli olmaya devam edeceği belirtiliyor.

“İZOLASYONUN SONA ERDİRİLMESİ YÖNÜNDE GEREKLİ SOMUT ADIMLAR ATILACAK”

Kıbrıslı Türklerin en temel sorunu olan izolasyonun sona erdirilmesi yönünde gerekli somut adımların atılacağı, KKTC toprağı olan Kapalı Maraş’a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılmakta olan adımların devam ettirileceği vurgulanıyor.

MALİ KONULAR… “DESTEKLERE DEVAM EDİLECEK”

Hükümet programında, pandeminin etkilerinin ortadan kaldırılması için kaynak yaratılarak, sağlık sektörünün, serbest meslek sahiplerinin, yoksulların ve reel sektörün desteklenmesi yolunda tedbirler alındığına dikkat çekilerek, bu desteklere ülke kaynaklarının olanakları nispetinde öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde devam edileceği açıklandı.

Bu kapsamda 2022 Mali Yılı Bütçesinde de bütçenin sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması, istihdamın önünün açılması ve refahın artırılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi hedefi bulunduğu belirtiliyor.

“VERGİ KAYBININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR”

Sağlıklı bir ekonomik büyümenin olmazsa olmazı olan kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergiye gönüllü uyumun artırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve dijitalleşme hedefine bağlı olarak elektronik takip yöntemleriyle (e-vergi) vergi kaybının azaltılması hedefi ifade ediliyor.

Vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil, vergi tabanını genişletmek ve vergi oranlarında düzenleme yapılmasıyla gelirleri artırmanın temel politika olacağı, yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde düzenli vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edileceği kaydediliyor.

“KRİPTO İŞLEMLERİNE YASAL DÜZENLEME GETİRİLECEK”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de yaygın olarak kullanılmaya başlanan “Sanal Finansal Varlıklar” “KRİPTO” işlemlerine yasal düzenleme getirilerek, bu işlemlerin kontrol altına alınacağı belirtiliyor. Kripto varlık alım satım işlemleri yapanlardan ve bu işlemlerden kazanç sağlayanlardan gerekli vergiler alınarak, kamu gelirlerinin artırılacağı ifade ediliyor.

“Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı”nın yasallaşması ve uygulamaya konması sağlanacağı ve kayıt dışılığın önlenmesinin sağlanacağına vurgu yapılıyor.

“Muhasebe Denetim ve Meslek Yasası” çıkarılacağı ve gelir artırıcı, gider azaltıcı düzenleme içeren yasa tasarılarının görüşülmesine öncelik verileceği belirtiliyor.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın gerektirdiği diğer mevzuatlardaki değişiklikler ile ikincil mevzuat düzenlemelerine hız verileceği ve elektronik sistem entegrasyonu sağlanarak bütünleşik bir kamu mali yönetim otomasyon sistemi oluşturulacağı kaydediliyor.

Yıllık olarak verilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyan ve hesaplarının da Vergi Dairesi’ne gelmeden elektronik ortamda yapılabilmesinin sağlanacağı, dövizle iş yapanların yabancı para birimi bilanço sunmasına imkan tanınacağı bildiriliyor.

“SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI YASALLAŞACAK”

AB direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmış Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’nın ivedilikle yasallaştırılacağı belirtiliyor.

“KIB-TEK YAPISAL OLARAK GÜÇLENDİRİLECEK”

Kıb-Tek’in yapısal olarak güçlendirileceği, fiyat düzenlemelerinin, Kıb-Tek’in sürdürülebilirliğinin muhafaza edilmesi prensibi ile ilgili mevzuata uygun olarak güncelleneceği kaydediliyor.

Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin artırılması adına mevcut üretim modeli dahilinde ilave yatırımlar öngörüldüğü, Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim kapasitesinin yeni yatırımlarla artırılacağı ifade ediliyor. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile devletler ve kurumlar arası anlaşmalar vasıtasıyla üretim ünitelerinin, Kıb-Tek’e tahsis edilmesi yolu ile de üretim kapasitesinin güçlendirileceği bildiriliyor.

TÜRKİYE’DEN KABLO İLE ELEKTRİK

Türkiye’den kablo ile elektrikte enterkonnekte bağlantısı çalışmaları güncellenerek, sonuçlandırılacağına da vurgu yapılıyor.

Ülkenin ilk orta gerilim GES sahası olan Serhatköy GES Üretim Merkezi, yüksek gerilim bağlantılı GES merkezine dönüştürülerek, Yenilenebilir Enerji üretim kapasitesinin de genişletilerek artırılacağı kaydediliyor.

İÇİŞLERİ… “BELEDİYELER DEĞİŞİKLİK YASASI YENİDEN DÜZENLENECEK”

Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın günün koşullarına göre düzenlenerek yürürlüğe konacağı ve yerel yönetimlerin demokratik, çağdaş, özerk ve mali açıdan daha güçlü bir konuma gelebilmelerini, işlemlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını sağlayacak yapının oluşturulması için 51/1995 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın yeniden düzenlenerek, yürürlüğe konmasının sağlanacağı vurgulanıyor.

“BELEDİYELERİN SAYISI AZALTILACAK”

Hem kurumsal hem de finansal anlamda daha güçlü belediyeler oluşturmak amacıyla Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde belediyelerin sayısında azaltma yönüne gidileceği bildiriliyor.

Yapımı tamamlanan yeni cezaevi binasının 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi ve Merkezi Cezaevi Teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi ile ilgili yasal çalışmaların tamamlanması hedefleri açıklanıyor.

Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenleneceği, Karavan Alanları Yasa Tasarısı’nın yasallaştırılması sağlanacağı belirtiliyor.

“YABANCILARA YENİ KİMLİK KARTI UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLECEK”

Yabancılara yeni kimlik kartı uygulaması (mavi ve beyaz) hayata geçirileceği açıklanırken, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesinin tamamlanarak devreye gireceği kaydediliyor.

Yabancılara Taşınmaz Mal Satışında yaşanan bürokratik işlemler kolaylaştırılacağı ve ülkeye dış yatırımın daha cazip hale getirileceği ifade ediliyor.

Sosyal konut ihtiyacı olan hak sahiplerinin makul rakamlarla, her türlü vergi, harç ve trafo katkı paylarından muaf tutularak, faiz destekli programlar ile konut sahibi yapılması için proje hayata geçirileceği bildiriliyor.

EĞİTİM…

Atatürk ilkelerine bağlı, tarihsel süreçlere hakim, özgürlükçü, rekabet kabiliyetine sahip ve üretken bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi oluşturulacağına vurgu yapılıyor.

“EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ YÜRÜRLÜĞE KONULACAK”

Milli Eğitim alanında uygulanacak devlet politikalarının temelini oluşturacak Eğitim Strateji Belgesi’nin hazırlanıp yürürlüğe konulmasının sağlanacağı ve eğitimin temel alt yapı sorunlarının, ihtiyaç analizleri sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle bütünsel olarak çözüleceği kaydediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal örgütlenmesi ve Milli Eğitim alanındaki yasa ve tüzükler ihtiyaçlara uygun olarak düzenleneceği ve eğitim süresinin artırılması, tam gün eğitime geçilmesi hedefi gerçekleştirilirken toplumsal birlikteliğin dikkate alınacağı bildiriliyor.

“TÜM OKULLAR KURUMSAL KAMUNET OMURGASINA BAĞLANACAK”

Tüm okulların kurumsal KAMUNET omurgasına bağlanması için çalışmalara devam edileceği, bu omurgaya bağlantı sağlanan okulların ise tüm sınıflarında yerel ağ kurulumlarının çalışmaları sürdürüleceği ve 2022 yılı sonuna kadar internet bağlantısı olmayan okul kalmayacağı vurgulanıyor.

İlköğretimde ‘özel gereksinimli’ öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak sınıfları artırılacak, ortaöğretimde yeni kaynak odaları oluşturulacağı ve “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası”nın ivedilikle Meclis’ten geçirileceği belirtiliyor.

“YENİ OKULLAR İNŞA EDİLMEYE DEVAM EDİLECEK”

Öğrenci taşımacılığının MEBBİS’e (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi) dahil edileceği ve otomasyona dayalı bir altyapı oluşturulacağı duyurulurken, yeni okullar inşa etmeye devam edileceği ifade ediliyor.

Özel okullar, dershaneler ve kurs yerlerinin belirlenen standartlarda çalışmaları sağlanacağı, denetimlerinin ise “Bağımsız Kurullar” tarafından yapılacağı belirtiliyor.

“Mesleki Yeterlilik Çerçevesi” ilan edilerek, sertifikasyon sistemine geçiş sağlanacağı, böylece piyasanın ihtiyacı olan teknik elemanların, modüler anlayışla düzenlenecek kurslarla kısa sürede yetiştirileceği kaydediliyor.

Meslek liselerinde döner sermaye uygulamalarının artırılacağı açıklanırken, Talim ve Terbiye Dairesi Teşkilat Yasası’nın düzenlenerek, yapı içinde merkezi sınav ve ölçme değerlendirme merkezi oluşturulacağı ifade ediliyor.

“KKTC YÜKSEKÖĞRETİM YASASI GÜNCELLENECEK”

“Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planını” hayata geçirmek için gerekli çalışmaların tamamlanacağı, KKTC Yükseköğretim Yasası’nın güncelleneceği bildiriliyor.

Burs uygulamalarında başarı odaklı, güncel, çağın gereklerine uygun düzenlemelere gidileceği ve öğrencilerin destekleneceği belirtilirken, yükseköğretim kurumları sınavlarına katılan öğrencilere olduğu gibi uluslararası geçerliliğe sahip GCE A Level müfredatını tamamlayan öğrenciler için de TC üniversitelerinde kontenjan ayrılması için gerekli çalışmaların yürütüleceği kaydediliyor.

EKONOMİ VE ENERJİ…

Halkın, alım gücünü koruyacak düzenlemelerin yapılmasının hükümetin öncelikleri arasında olduğuna dikkat çekilerek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, politikalarının temel amacının toplumun refah seviyesini yükseltmek, üretimi teşvik etmek, ihracatı artırmak ve bununla birlikte istihdam alanlarının yaratılmasına katkı sağlamak olduğu ifade ediliyor.

Sanayi sektöründe niteliğin artırılması, sektörün ihracat odaklı yapılandırılması amacıyla sanayi bölgelerinin alt ve üst yapıları gözden geçirilerek, iyileştirme yönünde çalışmalar yapılacağı ve sanayi bölgelerinin verimlilik esasına göre düzenlenip ekonomiye kazandırılacağı vurgulanıyor.

Sanayi bölgelerindeki arazi tahsisleri ile ilgili kriterlerin günün koşullarına göre güncelleneceği, yerli üretim ve istihdamın destekleneceği belirtiliyor.

Temel gıda maddelerinde fiyat kontrolünün daha etkin yapılması amacıyla etiket, barkod, tarife ve fiyat listeleri tüzüğünün güncelleneceği, ürün güvenliği yasasına bağlı tüzüklerin tamamlanmasının sağlanacağı kaydediliyor.

Akaryakıt sektörünün denetlenebilmesi için otomasyon sistemi geliştirileceği, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ile Ar-Ge yasası kapsamında faaliyetlerin özendirilip, teşvik edileceği bildiriliyor.

Yazılım ile yüksek teknoloji mal ve hizmet üretimine yönelik ‘Yeni Teknoloji Bölgeleri’ oluşturulacağı ve özel sektör yatırım alanlarının planlanarak teşvik edileceği belirtiliyor.

Kadın ve genç girişimcileri destekleyici ve teşvik edici uygulamalara yer verileceği, kooperatifleşmenin yaygınlaştırılacağı, KOBİ destek ve teşvik programları ile esnaf ve zanaatkarlar destekleneceği kaydediliyor.

DESTEK PAKETİ UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK

Yeni finansman programları ile ek istihdam yaratacak “Destek Paketi”nin uygulamaya geçirileceği, Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın yasalaştırılacağı, Türk Eximbank ile başlatılan çalışmaların sonuçlandırılacağı ifade ediliyor.

Sektörel enerji teşviklerinin artırılacağı, sektörel olarak yeni yatırıma yönelik Yenilenebilir Enerji Kotaları oluşturulacağı ve Enerji Verimliliği Yasası’nın tamamlanacağı belirtiliyor.

TARIM…

Tarım Master Planı doğrultusunda mevcut kaynakların etkin kullanımı ile ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak, halkın güvenli gıdaya ulaşımının sürekli olarak sağlanmasının hedeflendiğine dikkat çekiliyor.

Doğrudan gelir desteği uygulamalarının, istihdam ve katma değer yaratacak sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyecek, kalite, çeşitliliği ve verimliliği teşvik edecek şekilde geliştirileceğine işaret ediliyor.

Tarım sektörü “Entegre Yönetim Bilgi Sistemi” kurulacağı, Yem Yasası’nın yasallaşacağı, yem laboratuvarı kurulacağı kaydediliyor.

Hellim tesciline dikkat çekilerek, önceliğin küçükbaş hayvanlarda ıslah çalışmaları ile verimliliğin ve kalitenin artırılması olacağı ifade ediliyor.

“ENDÜSTRİYEL HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİMİ İÇİN GEREKLİ YASAL DÜZENLEME İVEDİLİKLE YAPILACAK”

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kapsamının genişletileceği, kamu maliyesine yüksek gelir sağlayacak endüstriyel Hint keneviri yetiştirimi için gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılacağı bildiriliyor. Bunun için Mesarya bölgesinde denetimli/kontrollü özel alanda lisans temelinde kodlama yöntemi ile kademeli olarak üretim yapılması için başlatılan çalışmalar tamamlanacağı kaydediliyor.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun mali yapısının güçlendirileceği, Hal Yasası’nın ivedilikle geçirileceği, Kuzey Kıbrıs Su Master Planı hazırlanacağı bildiriliyor. Güzelyurt bölgesi sulama hatlarına su verilmeye 2022 yılı içinde başlanacağı belirtiliyor.

SAĞLIK…

Acil hizmetlerin iyileştirilmesi, hastaya zamanında ulaşım için gerekli alt yapı ve personel ihtiyacı için gerekenlerin yapılacağı, cihaz ve teçhizat tedarik edileceği ifade ediliyor.

e-sağlığı devreye almak için çalışmaların sonuçlandırılacağı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı dairelerin teşkilatlandırılmalarında gerekli düzenlemelerin yapılacağı, gerektikçe yeni daire ve birimlerin kurulacağı kaydediliyor.

Temel Sağlık Dairesi’ne bağlı merkezlerin gerek alt yapısı ve donanımı gerekse personel durumu geliştirileceği, her sağlık merkezinin hizmet ettiği nüfusa göre tekrar yapılandırılacağı bildiriliyor.

Her ilçede halkın ulaşabileceği bir hastanenin sağlık sistemine kazandırılacağı, tam donanımlı 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete açılacağı, Acil Durum Hastanesi’nin ilerleyen günlerde 6 ameliyathanesiyle diğer sağlık hizmetlerini sağlamak üzere kullanılacağı ifade ediliyor.

AMATEM binasının tamamlanacağı, alkol ve madde bağımlılarının tedavisi için tam kapsamlı bir merkez oluşturulacağı kaydediliyor.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin teşkilatının güçlendirileceği, otomasyon sisteminin tamamlanacağı, kişilerin tüm eczanelerden ilaca ulaşabilmesi sağlanacağı ifade ediliyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK… “İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI HEDEFLERİN BAŞINDA GELİYOR”

Çalışma yaşamı ile ilgili en önemli hedeflerin başında işsizliğin azaltılmasının geldiği belirtilerek, yabancı işgücünün kontrol altına alınarak, mümkünse azaltılması ve yerli işgücü istihdamının arttırılması yönündeki politikaların oluşturulmasına önem verileceği vurgulanıyor.

Kayıt dışı işçilikle mücadele edileceği, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası uygulamalarına devam edileceği, Çalışma Dairesi bünyesinde oluşturulan İŞ-BUL sisteminin daha aktif hale getirileceği belirtiliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacağı ve bu amaçla mevzuatta eksikliği görülen yasal düzenlemeler hayata geçirileceği kaydediliyor.

SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ UYGULAMAYA KONULACAK

Şubat 2022 tarihinde sona erecek olan işyerlerine uygulanmakta olan sosyal güvenlik prim desteği ile ilgili düzenlemelerin tekrar ele alınıp, ilgili sosyal taraflarla da istişare edilip mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya konulacağı bildiriliyor.

Kurulan ve yasal altyapısı da oluşturulan ancak henüz faaliyete geçirilemeyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ne gerekli atamalar yapılarak, dairenin amacına uygun olarak faaliyete geçmesinin sağlanacağı ifade ediliyor.

“YENİ ASGARİ ÜCRETLER YASASI HAZIRLANACAK”

Asgari Ücretler Yasası’nın, günün koşullarına uygun ve çağdaş yeni düzenleme ve uygulamaları içerecek şekilde yeniden ele alınacağı ve yeni bir Asgari Ücretler Yasası hazırlanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası Yasası, hazırlanarak hayata geçirilmesinin sağlanacağı kaydediliyor.