Hükümetin Sözcüsü Maliye Bakanı Berova oldu

Maliye Bakanı Özdemir Berova, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında hükümet sözcülüğü görevinin kendisine tevdi edildiğini açıkladı.
Yazılı açıklama yapan Berova, “Başbakanımız Sn. Ünal Üstel ve kabinedeki arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.
Maliye Bakanı Özdemir Berova, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında hükümet sözcülüğü görevinin kendisine tevdi edildiğini açıkladı.
Yazılı açıklama yapan Berova, “Başbakanımız Sn. Ünal Üstel ve kabinedeki arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.