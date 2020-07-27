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Hükümetle sendikalar uzlaştığı duyuruldu

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Hükümetle sendikalar uzlaştığı duyuruldu
Hükümetle sendikalar uzlaştığı duyuruldu

Başbakan Ersin Tatar, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve giden sendika yetkilileriyle bir araya geldi.

Bakanlar Kurulu’nun tamamlanmasının ardından saat 16.00 sıralarında başlayan görüşmeye, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı.

Görüşme öncesi basına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, önemli bir süreçten geçildiğini, çok tedbirler alındığını ve herkesin fedakarlıklarda bulunduğunu belirterek, bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Tatar, “bir başarı var. Kimse bu başarıyı gölgeleyemez. Dünya bu yıkımı yaşarken, biz süreci tüm paydaşlarla en iyi şekilde yönettik. KKTC’de ekonomimiz de maliyemiz de ayaktardır. Tabii normalleşme süreci ile ekonominin ayakta durabilmesi amacıyla dünyaya açılmak zorundaydık.” Dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ersin Tatar, meselelerin yasaklarla değil uzlaşıyla çözümlenmesi gerektiğine inandığını, bu düşünceden hareketle 6 sendika temsilcisiyle de uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

 

Türkiye’den KKTC’ye gelenlere 2 PCR testi yapıldığını, test sonuçları çıkana kadar yaşanan sürecin ise çok önemli olduğunu dile getiren Tatar, Bakanlar Kurulu’nun ürettiği yeni karara göre de bu süreci taahhüt altına alacaklarını söyledi.

 

Tatar, “Bundan böyle ülkeye giriş yapanlara test sonuçları çıkana kadar kendilerini izole edeceklerine dair taahhütname imzalatılacak, taahhütnameye uymayanlar cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacak” dedi.

 

Ülkeye giriş yapan herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, Mart ayından bu yana uygulanan başarılı sürecin heba edilmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Başbakan Tatar açıklamaları kapsamında sağlık çalışanlarının bürokratik sıkıntılardan dolayı geciken ek mesai ücretlerinin de en erken zamanda ödeneceğini duyurdu.

Tatar, bu konuya duyarlılık gösteren sendikalara da teşekkür etti.

Pandemi hastanesi konusundaki eleştirilere de cevap veren Başbakan Tatar, önümüzdeki günlerde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniğine dönüştürüleceğini söyledi.

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