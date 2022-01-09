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Hükümetlerin Uyguladığı İnternet Sansürü 5,5 Milyar Dolara Mal Oldu

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Top10VPN, 2021 yılında dünya çapında hükümetler tarafından uygulanan internet sansürünün ekonomi üzerindeki etkisini araştırdı. Buna göre, hükümet baskısı küresel ekonomide 5,5 milyar dolarlık bir darbeye neden oldu.
Hükümetlerin Uyguladığı İnternet Sansürü 5,5 Milyar Dolara Mal Oldu

Dijital güvenlik ve haklar grubu Top10VPN tarafından hazırlanan yıllık bir rapora göre, internet kesintileri, sosyal medya kesintileri ve hükümetlerin getirdiği kısıtlamalar küresel ekonomiye 2021’de toplam 5,5 milyar dolara mal oldu.

Top10VPN’e göre, ekonomisi internet kesintileri ve sansürlerden en çok etkilenen ülke Myanmar oldu. Myanmar’da 2021 yılının Şubat ayında ordu iktidarı ele geçirirken, darbenin ardından sosyal medya ve internet üzerinde büyük sansür uygulamaları başlamıştı.

EN ÇOK MYANMAR ETKİLENDİ

Top10VPN’in verilerine göre, Myanmar ekonomisinin sansür nedeniyle 2,8 milyar dolarlık bir darbe aldığını tahmin ediliyor.

Afrika ülkesi Nijerya’nın Haziran ayında Twitter’a erişimi engellemesinin ardından bu yıl ekonomik olarak en çok etkilenen ikinci ülke olduğu belirtildi. Top10VPN, ülkedeki ekonomik kaybı 1,5 milyar dolar olarak hesapladı.

Top10VPN’in yıllık raporlarına göre, hükümetler tarafından zorunlu tutulan internet sansürünün ekonomik maliyeti 2021 yılında 2020’ye kıyasla %36 arttı. Bu da her geçen yıl hükümetlerin uyguladığı sansür baskısını gözler önüne serdi…

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 81 ARTTI

Top10VPN, 2021’de yaklaşık 486 milyon insanın milyonlarca insanın hükümet tarafından uygulanan sansürlerden etkilendiğini tahmin ederken. Bu rakam 2020’deki 268 milyon ile karşılaştırılırken yüzde 81’lik bir artış olması dikkatlerden kaçmadı.

Raporun yazarlarından biri olan Samuel Woodhams, Business Insider’a “Bu kısıtlamaların ekonomik zararı, insan maliyetinin yanında sönük kalıyor. Ancak, 2022’de Kazakistan ve Sudan’da zaten uygulanan internet kısıtlamalarıyla birlikte sansürün bu yıl da önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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