Hükümette emirname krizi! Bitti mi? Devam mı?

Özersay: “Hükümetin devamı konusunda soğukkanlı davranmaya çalışıyoruz”
Özersay, “karşılıklı bir görüş ayrılığı oluştu ve kamuoyuna da yansıdı. Bu bi süreçtir. Ülke bu kadar kritik bir dönemden geçerken, hükümetin devamı konusunda soğukkanlı davranmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın Emirname’yi iptali ile gözler bir anda toplanan HP’ye çevrildi.
HP toplantısından çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
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