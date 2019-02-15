Hükümette Kıb-Tek krizi!

Bakanlar Kurulu, ortak kararla Kıb- Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alınmasına, yeni bir yönetim kurulu oluşturulmasına onay verirken, Başbakan Tufan Erhürman'ın kararı geciktirdiği iddiası ortalığı karıştırdı.
Hükümetin HP kanadı, kararın bir an önce uygulanmasını isterken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de gelişmelerden rahatsız.
CTP ve TDP içerisinde ciddi sıkıntılar yaşanırken, Kıb- Tek'te yaşananlar, ciddi bir hükümet krizine dönüştü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.