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Hükümette kriz mi var? Bazı vekiller meclise gelmedi

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Meclis toplantısı 26 vekille açıldı
Hükümette kriz mi var? Bazı vekiller meclise gelmedi

UBP-HP Hükümeti'nin kurulmasıyla birlikte meclisteki ilk toplantıya bazı iktidar milletvekilleri katılmadı.

Yeni kurulan UBP-HP Koalisyon Hükümeti ilk toplantıda nisabı bulamakta zorlandı, Meclis Genel Kurulu'na hükümete mensup 26 milletvekili geldi.

Muhalefetin katılımı ile başlayan meclis toplantısının sonuna doğru UBP’li Ersan Saner salona girdi.

Meclis toplantısına kabine oluşumunda adı geçen ancak bakanlık alamayan UBP’li vekillerin tepkili oldukları için gelmedikleri iddia ediliyor.

Toplantıya UBP’li vekiller İzlem Gürçağ ve Kutlu Evren katılmadı. HP’den ise Hasan Topal meclise gelmedi. 3 ismin de bakanlıklarda adı geçiyordu.

Öte yandan yine adı bakanlık tartışmalarında anılan UBP'li Önder Sennaroğlu'nun da nisabı sağladıktan sonra meclisten ayrıldığı görüldü

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