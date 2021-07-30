Hükümette KRİZ! UBP, Kıb-Tek, Evkaf ve Spor'u geri istedi; YDP, hükümetten çekiliriz dedi

Kanal Sim'in haberine göre;
Bertan Zaroğlu'nun istifasıyla koltuk sayısı 1'e düşen YDP'ye karşılık UBP harekete geçti.
Kıb-Tek, Spor ve Evkaf'ı YDP'den geri isteyen UBP'ye YDP'den yanıt gecikmedi: Hükümetten çekiliriz.
Kanal Sim'in haberine göre;
Bertan Zaroğlu'nun istifasıyla koltuk sayısı 1'e düşen YDP'ye karşılık UBP harekete geçti.
Kıb-Tek, Spor ve Evkaf'ı YDP'den geri isteyen UBP'ye YDP'den yanıt gecikmedi: Hükümetten çekiliriz.
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