Hükümette Meclisin son gününde NİSAP çatlağı ne anlam geliyor?

Meclisin son gününde yaşanan nisap krizi hükümet ortakları arasında ve UBP'nin kendi içerisinde yaşanan krizlere işaret ediyor.

Siyasal gözlemciler Meclis Başkanı seçiminden bugüne değin hükümet partileri arasında yaşanan krizin bir şekilde ötelendiğini ancak bu krizin Meclisin son günü ortaya yeniden çıktığını belirttiler.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde UBP,DP ve YDP arasında ve de UBP içerisindeki krizlerin derinleşmesi sonucunda büyük bir sürpriz yaşanabileceği belirtiliyor.