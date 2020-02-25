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Hükümette yarım inşaatlara kumarhane izni krizi!

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Hükümette yarım inşaatlara kumarhane izni krizi!
Hükümette yarım inşaatlara kumarhane izni krizi!

UBP-HP koalisyon hükümetinde bu kez “Yarım İnşaatlara Kumarhane İzni” krizi yaşanıyor. Hükümetin büyük ortağı UBP 8 yıldır bitmeyen ancak daha önce kumarhane izni verilen yarım inşaatlara yeniden izin verilmesini istiyor.

 

Hükümette yarım inşaatlara

Kumarhane izni krizi!

 

YİNE ALİ ÖZMEN SAFA’NIN YARIM İNŞAATLARI

İş insanı Ali Özmen Safa’nın dev projeler olarak duyurduğu ve 2008 yılında inşasına başladığı Lapta ve İskele’deki casino izinli otel yatırımlarının tümü yarım kaldı. 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Lapta’daki tesis için “Kumarhane İşletme İmtiyaz Ön İzin Verilmesi” kararı alınmış ve 5 yıldızlı 252 yatak kapasiteli olacağı iddia edilen Med View Sunset Ltd’e, hükümetçe 7 yıl önce verilen “ön izin” bu yıl yenilenmedi.

İnşasına 2007 yılında başlanan ve üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen inşaatlar yarım halde kaldı bitirilemedi. Maliye Bakanlığı’nın ilgili önergeyi hazırladığı ancak ilk verilen iznin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen halen yarım inşaat halinde olması nedeni ile bu iznin yenilenmesine HP’li Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından yenileme iznine sıcak bakılmadığı belirtildi.

 

BAKANLAR KURULU’NUN GÜNDEMİNDE

Yarım kalmış inşaatlara “Kumarhane İşletme İmtiyaz Ön İzin Verilmesi” konusunda bet ofislere bile karşı duruşu ile bilinen Halkın Partisi (HP) Bakanlarının olumlu bir tutum izlemeleri beklenmiyor. yaşanıyor. Hükümetin büyük ortağı UBP 8 yıldır bitmeyen ancak daha önce kumarhane izni verilen yarım inşaatlara yeniden izin verilmesini istiyor. Daha önce de Ali Özmen Safa’nın İmar Planı ile ilgili olarak “tarım arazilerine” imar izni talepleri hükümette kriz neden olmuştu.

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