HÜKÜMETTEN DÖVİZE KARŞI ÖNLEMLER

İTHAL ÜRÜNLERE KUR SABİTLEMESİ GELİYOR

Bundan böyle yurt dışından ithal edilen mallar ithal tarihlerindeki kur üzerinden işleme tabii tutulacak, eğer kurda düşme olursa düşmüş fiyat baz alınacak. Bunun dışında bazı harç ve vergiler kaldırılırken, bazılarında ise kurun yükselmesinin yarattığı olumsuzlukları giderici düzenlemeler yapıldı. Bakanlar Kurulu, Türkiye ile ticarette döviz yerine Türk lirası kullanılması konusunda Türkiye yetkilileri ile doğrudan görüşmeler yapılması yönünde karar da üretti. Yurtdışından ülkeye ithal edilen mallarda mal ülkeye girerken kur ile antrepodan aynı kurdan, eğer kur daha düşükse antrepodan çıkarken düşük kur esas alınacak. İthal ürünlerde döviz dalgalanması nedeniyle oluşan fiyat artışını düzenleyecek Alınan tedbirler çerçevesinde limanlarda verilen hizmetlerdeki harç ve vergilerde döviz kuru sabitlenecek.

BANKACILIKTA PUL PARASI KALDIRILIYOR

Bazı bankacılık işlemlerinde devletin aldığı pul parası kaldırılıyor.3 farklı noktada. Bankalardan döviz borç alan kişilerin borcun vadesini uzatmaları veya taksitlerini yeniden düzenlemeleri durumunda senet yenilenirken alınan pul parası alınmayacak. TL borcu olanlarda da aynı uygulama olacak. Döviz borcunu TL borcuna çevirmek isteyenlerin de pul harcını kaldırmaya karar verildi. Tedbirler çerçevesinde Kobilere bankalar aracılığıyla verilen faiz destekli kredilerdeki pul vergisi de kaldırıldı. Bankların döviz olarak tutmak zorunda oldukları munzam karşılıkları yüzde 20 olarak TL olarak kullanma kararı bir başka tedbir olarak alınırken kira sözleşmelerinden alınan stopaj vergi uygulamasında TL cinsinden olan sözleşmelere daha düşük vergi uygulaması da kararlar arasında yer aldı.

DEVLETİN KİRALADIĞI ARAZİLERDE KUR SABİTLEMESİ

Önemli tedbirlerden biri ise devletin kiraladığı arazilerde kur sabitlemesine gidilmesi oldu. Devletin kiraladığı arazilerde kur sabitlemesi kararı aldındı. Aralık 2018’e kadar olan kiralamalarda 1 Ocak 2018 tarihindeki kur esas alınarak değerlendirme yapılacak. Ödendiyse kira bedeli, fark oluşuyorsa kişiye geri ödenecek. Vakıflar tarafından kiralanan arazi, dükkan ve konutlarda da dövizle olanlarda kur sabitlemesi yapılması için de benzer bir çalışma başlatıldı.

KIB-TEK TRAFO KATKI PAYI TL ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Bakanlar Kurulu KIB-TEK tarafından alınan trafo katkı payının hesaplamasının artık Türk Lirası üzerinden yapılmasını da karara bağladı. Bakanlar Kurulu Türkiye ile ticaretin döviz yerine Türk Lirası olarak yapılmasını da düşünüyor. Bu çerçevede Türkiye yetkililer ile doğrudan görüşme yapma yönünde bir karar da üretildi.