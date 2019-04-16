Hükümetten zam yapmaktan vazgeçmesini bekliyoruz

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda, hükümetten; “zam yapmaktan vazgeçmelerini, mükerrer yapılan zamları geri almalarını, ülkede istihdam, yatırım, hayvancı, çiftçi, turizm ve esnafa teşviklerin kapılarını açmalarını, hastane ve okulların rantabl hizmet verebilmeleri için her açıdan desteklemelerini” beklediğini bildirdi.

Çaluda, sendikaların birleşerek hükümetin icraatlarına karşı mücadele başlattığını belirterek, hükümetin böylesi icraatlarına devam etmesi halinde sendikaların eylemlerini artırarak sürdüreceklerini karara bağladıklarını kaydetti.

Hür-İş Başkanı Çaluda “Ülkenin Genel Durumu” başlıklı yazılı açıklamasında, son altı aydan beridir Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesinin, ülkede enflasyonun yükselmesine, pahalılığın atmasına ve gizli olarak Türk Lirasının devalüasyonuna neden olduğunu kaydetti.

Bunun dar gelirli ve asgari ücretle çalışanların sefaletine sebep olduğunu, açlık sınırının yükseldiğini, halkın geçinemez duruma düştüğünü ifade eden Çaluda, şöyle devam etti:

“Elektrik zammı ve uygulanmakta olan üçlü tarife, insanlarımızın belini bükmüş, hayat koşullarını değiştirmiştir. Ev kadınlarımızı gece ütü yapmaya, çamaşır yıkamaya mecbur etmiştir.

Uzun süreden beri alt yapı ve yatırımların durması, halkımızı üretimden koparmış, tüketim toplumu haline getirmiştir. Yapımı başlatılan yollarımız, tamamlanmamış, mevcut yollarımız da bakımsızlıktan ve kışın ağır gelmesinden çukurlarla dolmuş, adeta nadas tarlaya dönmüştür.

Okullarımız nüfus artışı nedeniyle, yetersiz kalmış, istihdam yapılmadığı için de hademe eksikliğinden, okula ve çocuklarımıza hizmet verilememiştir.

Yine ayni nedenlerden dolayı hastanelerimiz de halkımıza yeterli hizmeti verememektedir.

Ülkemizde işsizlik oranı yükselmekte, işsizlerin sayısı artmaktadır. İstihdam oranı sıfırlanmaktadır. Bunlara karşılık devlet bünyesinde taşeronlaşma yoğunlaşmakta, devletin işleri yabancı ülkelerden getirilen taşeron işçilerle çok yüksek maliyetle yaptırılmaktadır.

Devlet yetkililerinin müdahaleleri ile toplu iş sözleşmeleri yapılamamakta ve ülkemizde toplu iş sözleşme düzeni bozulmaktadır.”

Çaluda, ayrıca ülke gündemine oturan “Kamu Görevlileri Reform Yasa Tasarısının”, devlet çalışanlarını tedirgin ettiğini savunarak, tasarının “reform” diye ortaya atıldığını ancak devlet işçilerine karşı bir saldırıdan başka bir şey olmadığını iddia etti.

“Ülkemizde çiftçi şikayetçi, hayvancı şikayetçi, esnaf ve sanatkarlar şikayetçi, yatırımcılar şikayetçi. Demek ki ülkemizi yönetenlerde bazı yanlışlıklar var” görüşünü savunan Çaluda, “Sendikalarımız birleşerek Hükümetin icraatlarına karşı mücadele başlatmışlardır. Hatta böylesi icraatların devam etmesi halinde sendikalar eylemlerini artırarak sürdüreceklerini karara bağlamışlardır” dedi.