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Hulusi Akar: "1974’te ne yaptıysak, aynısını yapmaya hazırız, Kıbrıs milli meselemiz"

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Akar, "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız.
Hulusi Akar: "1974’te ne yaptıysak, aynısını yapmaya hazırız, Kıbrıs milli meselemiz"

Akar, "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Antalya Kaş'taki temaslarının ardından dün Lefkoşa'ya geçti.

Akar ve TSK komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

77362594_287874608820291_7572936978266587136_n_1575994183.png'KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ'

Tatbikatın tamamlanmasının ardından personele hitap eden Akar, "Kıbrıs bizim milli meselemiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizden hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, uluslararası anlaşmalar kapsamında Kıbrıs'ta garantör bir ülke. Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'HAKKIMIZI FEDA ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Akar, Doğu Akdeniz'de de hak alaka ve menfaatleri olduğuna işaret ederek, "Bunlara karşı bir kısım ülkeler bazı karşı hareketler, eylemler yapıyor. Biz bunları büyük bir sabırla takip ediyoruz. Fakat hakkımızı hukukumuzu korumak yönünde yapmamız gereken ne varsa, atmamız gereken ne adım varsa kararlılıkla tek vücut olarak bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim buradaki haklarımızdan fedakarlık yapmamız, hakkımızı feda etmemiz asla söz konusu değil. Biz barıştan, diyalogdan, görüşmelerden, müzakerelerden yanayız ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız diğer taraftan da hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi, kendi hakkımızı, KKTC'li kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi de herkes kafasına soksun" ifadelerini kullandı.

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