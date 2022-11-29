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Hulusi Akar: 1974'ten beri adaya huzur geldiğini herkesin görmesi lazım

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KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da kutlama töreni yapıldı. Törende konuşan Hulusi Akar, "1974'ten beri adaya huzur geldiğini herkesin görmesi lazım" dedi.
Hulusi Akar: 1974'ten beri adaya huzur geldiğini herkesin görmesi lazım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen kutlama töreniyle kutlandı.

Ankara'da bir otelde yapılan törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Korukoğlu, törende yaptığı konuşmada, KKTC'nin Kıbrıs Türk Halkı'nın onurlu varoluş mücadelesinin en kıymetli eseri olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla özgürlüğüne ve güvenliğine kavuştuğunu belirten Korukoğlu, KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle varlığı, egemenliği, özgürlüğü ve hakları için yıllarca mücadele ettiğini aktardı.

Korukoğlu, Kıbrıs Türk halkının esarete boyun eğmemek için sayısız şehitler verdiğini belirterek, "Kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak 15 Kasım 1983'te KKTC'yi ilan eden Kıbrıs Türk halkı, 39 yıldır çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu, bağımsızlığı ve bekasının güvencesi olan devletini, ana vatan Türkiye'den aldığı güç ve destekle emin adımlarla geleceğe taşımaktadır." dedi.

Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Korukoğlu, şunları söyledi:

"Tecrübelerimiz Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma sağlanmasının ancak adadaki gerçekleri esas alan bir vizyonla mümkün olacağını göstermektedir. Kıbrıs meselesinin temelinde yatan esas sorun adadaki iki tarafın statüsü arasında uluslararası camia tarafından yaratılan eşitsizliktir. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, bu anlayışla, Nisan 2021'de Cenevre'de, Kıbrıs Türk halkının devletinin müktesep hakkı olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesini içeren yeni vizyonumuzu resmen ortaya koymuşlardır. Şüphesizdir ki, adadaki gerçeklerle uyumlu bu yaklaşım temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs'a değil, Doğu Akdeniz'in de barış, refah ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır."

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