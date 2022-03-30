  • BIST 2.230,73
  • Altın 906.085
  • Dolar 14.6728
  • Euro 16.3367
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Hulusi Akar, ABD medyasına konuştu: Dikkat çeken S-400 açıklaması

» »
Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar’da düzenlenen Doha Forum’da ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuştu. Bloomberg’den Simone Foxman’ın sorularını yanıtlayan Akar, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden ve S-400 konusundan bahsetti.
Hulusi Akar, ABD medyasına konuştu: Dikkat çeken S-400 açıklaması

Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar’da düzenlenen Doha Forum’da ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuştu. Bloomberg’den Simone Foxman’ın sorularını yanıtlayan Akar, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden ve S-400 konusundan bahsetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize başından beri karşı olduklarını söyleyen Akar, müzakereleri de yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “NATO açısından bakarsak, NATO üyesi ülkeleri ve sınırlarını korumaya hazırız” dedi.

Öte yandan Türkiye ile başta ABD olmak üzere batı ülkeleri ile krize sebep olan Rusya’dan satın alınan S-400’lerle ilgili bir soruya da Akar net yanıt verdi.

Geçen haftalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD Türkiye’nin satın aldığı S-400’lerin Kiev yönetimine verilmesini önermişti. Bu iddia o dönemde gündemden düşmezken, Ankara böyle bir öneriye sıcak bakmadıklarını duyurmuştu.

“TÜRKİYE ALTERNATİFLERE AÇIK”

Akar, “Bildiğiniz gibi bu hikaye 1990’lara dayanıyor. Biz uzun menzilli bir hava savunma sistemi bakıyorduk. S-400’ler Türkiye için bir seçenek değil bir zorunluluk. Fakat şu an Fransa ve İtalya ile diğer savunma sistemleri ile görüşüyoruz. Elbette bir çözüm bulabiliriz ve bu savunma sistemlerini alabiliriz” dedi.

S-400’lerin Türkiye’nin güvenliği için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Akar’ın sözlerini Bloomberg, “Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin S-400’lere alternatiflere açık olduğunu söyledi” başlığıyla paylaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Atun: “Türkiye’den Kablo İle Elektrik Getirme Projesi KKTC’nin Enerji Arz Ve Güvenliğini Tam Manasıyla Sağlar30 Mart 2022 Çarşamba 12:43
  • Tel-Sen: Cuma Günü Grevdeyiz30 Mart 2022 Çarşamba 12:19
  • YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Köseoğlu, YÖDAK Başkanı Avcı’yı Ziyaret Etti30 Mart 2022 Çarşamba 12:18
  • Değirmenlik Belediyesi, Bölgesel Ve Kurumsal Mevcut Durum Analizlerini Muhtarları Ve Meclis Üyeleri İle Değerlendirdi30 Mart 2022 Çarşamba 12:08
  • Erhürman: Belediyeleri çöp dahi toplayamayacak bir kaos ortamına sürüklüyorlar30 Mart 2022 Çarşamba 11:55
  • KTÖS elektrik kesintileri konusunda Bakanlıkların telefon numaralarını paylaştı30 Mart 2022 Çarşamba 11:41
  • Sano ve Silaj Yapacak Üreticilerin dikkatine30 Mart 2022 Çarşamba 11:34
  • Lapta Belediyesi'nde Üçok’un yerine Çağanağa geldi30 Mart 2022 Çarşamba 11:31
  • Ahmet Mithat Berberoğlu, ölümünün 20’nci yıl dönümünde törenle anılacak30 Mart 2022 Çarşamba 11:26
  • “3. Sessiz Çığlık” mektup yarışması başvuruları başladı30 Mart 2022 Çarşamba 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti