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Hulusi Akar, Antalya'da Rusya ve ABD genelkurmay başkanları ile görüştü

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Hulusi Akar, Antalya'da Rusya ve ABD genelkurmay başkanları ile görüştü
Genelkurmay başkanlarının gündeminde Suriye vardı

 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, Antalya'da ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Francis Dunford  ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Vasileyeviç Gerasimov ile bir araya gelerek Suriye ve Irak konusunda görüştüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya  ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis DUNFORD ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç GERASIMOV’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir.

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