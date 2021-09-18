Hulusi Akar: “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur”

Akar, Yunanistan ile sorunların uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülebileceğini samimiyetle inandıklarını ifade ederek, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şans

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile sorunların uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülebileceğini samimiyetle inandıklarını ifade ederek, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta "Gaziler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zaferin ardından Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de gazi ve mareşal unvanı verildiğini hatırlattı.

Türk milletinin tarih boyunca vatan söz konusu olduğunda kahramanca çarpışmaktan, canını feda etmekten çekinmediğini belirten Akar, vatanın en kutsal emanet olduğuna işaret etti. Bakan Akar, "vatan", "şehitlik" ve "gazilik" kavramlarının Türk milletinin nazarında derin anlamlar taşıdığını söyledi.

Şehit ve gazilerin de vatan, millet, bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri, Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur timsali, Türk ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilham kaynağı olduğunun altını çizen Akar, şehitlerle gazilerin milli varlığın güvencesi, birlik, bütünlük ve kardeşliğin temel taşları olduğunu kaydetti.

Hulusi Akar, 21. yüzyıl güvenlik ortamının yeniden şekillendiğini, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiğini, bu değişim sürecinde yaşanan belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikelerin Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin yeni dönemde tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, kendi inisiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle proaktif davranarak tedbirler aldığını aktaran Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası ilişkilerde saygın ve seçkin yerini alan, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen Türkiye'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu dile getirdi.

Akar, Türkiye'nin, köklü tarihi, dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi, güçlü ordusuyla bölgesinde ve dünyada etkin ülke olarak yeni dönemin şartlarına kendini hazırladığına dikkati çekti.

Yaşanan dönemde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve yoğun faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görev ve sorumluluklarının her geçen gün arttığını anlattı.

"KAÇACAK, SIĞINACAK İNLERİ KALMADI"

Bakan Hulusi Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için terörle mücadelemize yurt içi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla devam etmekteyiz. Artık terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ettiğimizi herkes görüyor. Bu alçakların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı. Komandolarımız her taşın altına bakıyor, her mağaraya giriyor, bu hainleri etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa onları yaptı, yapmaya devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise 1976 terörist etkisiz hale getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bundan sonra da kesinlikle bırakılmayacaktır."

Mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini bildiren Akar, operasyonların icra edilmeye devam ettiğini ifade etti.

Akar, terörü bitirmekte, Türk milletini bu beladan kurtarmakta kararlı olduklarını, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurguladı.

Terörle mücadelenin yanı sıra Kıbrıs dahil Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için azim ve kararlılıkla, karada, denizde ve havada faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Komşumuz Yunanistan'la aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun olarak, barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülebileceğine samimiyetle inanıyoruz. Bunun için de büyük çaba sarf ediyoruz. Milli meselemiz Kıbrıs'ta da iki devletli, egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devletin artık tek çözüm yolu olduğu bilinmeli, herkes tarafından görülmelidir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman Türk ordusunun, medeniyetin, tarihin yüklediği sorumluluk anlayışıyla dost ve kardeş ülkelerin yanında yer aldığını anlatan Akar, bu kapsamda da Azerbaycan'da, Libya'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü, amacın dost ve kardeş ülkelerin barış, güven ve istikrar içerisinde yaşamasına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, Azerbaycanlıların, Libyalıların haklı davasında yanlarında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.

"REFORM NİTELİĞİNDE YENİLİK VE UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLDİ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması için yapılanlara değinen Akar, bu konuda reform niteliğindeki birçok yenilik ve uygulamanın hayata geçirildiğini anımsattı.

Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikleriyle savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere çıkartıldığını kaydetti.

Milletinin emrinde ve görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar elde ettiği başarılarda en büyük payın, şehitlerle gazilere ait olduğunun altını çizen Akar, bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ümit Solak ile tüm şehitleri ve gazileri andı.

Programa, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile çok sayıda gazi ve gazilerin aileleri katıldı.