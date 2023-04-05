Hulusi Akar: Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması samimi dileğimiz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Akar, "Kalıcı bir iş birliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması samimi dileğimiz." dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Akar ve Panagiotopoulos, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın ilk arayan, ilk yardım teklifinde bulunan ülkelerden olduğunu dile getiren Akar, bu çerçevede Yunanistan'ın gerek arama kurtarma gerek insani yardım konusunda deprem bölgesindeki çalışmalara önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Akar, "Dostum, mevkidaşım, Sayın Bakan'a gösterdiği destek ve dayanışmadan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 28 Şubat'ta meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlere de taziyelerimi sunuyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yunanistan'la ilişkilerin her zaman iyi olması için karşılıklı gayretlerin sürdürüldüğünü belirten Akar, şunları kaydetti:

"Tabii ki bazı sorunlarımız var, bu sorunlarımızı da çözmek durumundayız. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak, iki medeni ülke olarak; iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk çerçevesinde, müttefiklik ruhuna uygun olarak, barışçıl yol ve yöntemlerle, karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyor, bunun taraflar için de yararlı olacağına bütün kalbimle inanıyorum.

Ege'nin iki yakasındaki komşu ülke olarak bizim sorunlarımız da dostluğumuz da çok boyutlu. Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu, yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması. Böylece kalıcı bir iş birliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşayanların rahat ve güven içinde ve refah içinde yaşaması temel düşüncemiz, arzumuz, isteğimizdir. Bu önemli ve anlamlı ziyaretten dolayı, bu sıkıntılı günlerde bize gösterdikleri nezaketten dolayı mevkidaşım, değerli dostum Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'a deprem sonrasında bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

PANAGİOTOPOULOS: BU FELAKETİN BİR SON OLMASINI DİLİYORUZ

Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk dakikalarından itibaren Türkiye'nin uluslararası yardımla ilgili talebi çerçevesinde Avrupa Yardım Mekanizmasının harekete geçmesiyle ilgili üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Türkiye'de depremden etkilenen insanlara destek olabilmek ve onlarla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Panagiotopoulos, bu "dayanışma ruhu" çerçevesinde Bakan Akar'ın ziyaret önerisini kabul ettiğini ve Hatay'a bu ziyareti gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Panagiotopoulos, ziyaretinde sadece Hatay'daki felaketin boyutlarını değil bu felaketin neden olduğu yaraların sarılmasıyla ilgili harcanan çabaların boyutlarını da yakından görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Panagiotopoulos, "Ben Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis’in sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendisi Türkiye’ye bu zor günlerin aşılmasında Yunanistan olarak ellerinden gelen bütün desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

Panagiotopoulos, ziyaret vesilesiyle sembolik bir mesaj da vermek istediğini kaydederek şöyle konuştu:

"Benzer trajediler, bize doğal afetler esasında ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, problemlerin ne kadar da küçük boyutlarda olduğunu gösteriyor. Başka bir açıdan da baktığımızda bu trajedilerin ve afetlerin aslında gerginliklerin azaltılması anlamında da bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu görüyoruz."

İmkanlar dahilinde iki ülke arasındaki istikrar, dayanışma ve iş birliğinin daha da ileriye götürülmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını anlatan Panagiotopoulos, "Sayın Bakan (Akar) bu son derece zor koşullarda göstermiş olduğunuz sıcak ilgi, yakın misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu tür felaketler hiç kimsenin hoşuna gitmez, hiç kimse bu tür felaketler sonrası mutlu olmaz. Ancak biz yine de bu felaketin bir son olmasını diliyor ve bu felaketin ülkelerimiz arasındaki istikrar ve iş birliğine vesile olan bir durum olarak hatırda kalmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar ve Panagiotopoulos, basın toplantısının ardından Sağlık Bakanlığının Kocaeli Hastanesine gitti. Burada faaliyetlere ilişkin bilgi alan, hastaneyi gezen Akar ve konuk Bakan, daha sonra İGA Konteyner Kenti'ne geçti.

Depremzede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Akar ve Panagiotopoulos, konteyner kentte incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.