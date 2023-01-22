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Hulusi Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin önemi kalmadı, iptal ettik

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Hulusi Akar, 'Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik' dedi.
Hulusi Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin önemi kalmadı, iptal ettik

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid’de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya’nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye’ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.

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