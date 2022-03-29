Hulusi Akar, Karadeniz'deki mayınlarla ilgili konuştu: Gemilerimiz ve uçaklarımız teyakkuz halinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin karasularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklamasında, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" dedi.

Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soruya Bakan Akar, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" yanıtını verdi.

"Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir işbirliği var mı?" sorusu üzerine ise Akar, "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile işbirliğimiz var. Rusya ile işbirliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" diye konuştu.