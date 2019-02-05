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Hulusi Akar: "Kıbrıs Harekatı'nda yaşananlar Türkiye'yi bağımsız makineler üretmeye yöneltti"

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanılanların Türkiye'yi savunma konusunda bağımsız hareket edecek makineler üretmeye yönelttiğini hatırlattı.
Hulusi Akar: "Kıbrıs Harekatı'nda yaşananlar Türkiye'yi bağımsız makineler üretmeye yöneltti"

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, ATO Congresium'da düzenlenen "ASELSAN Güç Birliği Zirvesi 2019" programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Akar, yerlilik ve millilik unsurunun özellikle savunma sanayisinin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve gelecek nesillerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında, ekonomide ve savunma sanayisindeki uluslararası alanda üst sıralara çıkılmasında yerli ve milliliğin bir tercih değil, bir şart ve ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akar, "Ülkemizde maalesef millilik kavramını anlamayan, gücünün farkında olmayan, kendisine ve ülkesine güvenmeyen bazıları var ki bu zihniyet ülkemizde savunma sanayimizin istenilen düzeyde ve süratte gelişmesini engellemiştir.

Askeri gücümüzün imkan ve kabiliyetleri ülke kaynaklarından beslenmiyorsa, kendi işçiniz, mühendisiniz tasarlayıp üretmiyorsa, bunları çağın ihtiyaçlarına göre geliştirmiyorsa ülke güvenliğinizi tam anlamıyla sağlamış olamıyorsunuz" diye konuştu.

“KIBRIS HAREKATI’NDA YAŞANILANLAR TÜRKİYE’Yİ BAĞIMSIZ MAKİNELER ÜRETMEYE YÖNELTTİ”

Parası ödenmesine rağmen "dost ve müttefik" ülkelerden dahi modern silahın ve mühimmatın tedarikinde zorluklar yaşandığını ifade eden Akar, Türkiye'nin gizli veya açık ambargolar ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Akar, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanılanların Türkiye'yi savunma konusunda bağımsız hareket edecek makineler üretmeye yönelttiğini dile getirerek, "o dönemdeki tecrübeler kendi göbeğimizi kendimiz kesecek tedbirler almak zorunda olduğumuzu idrak etmemizi sağlamıştır. Bu anlayışla Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini güçlendirme vakıflarıyla bu günkü savunma temellerimiz sağlam şekilde atılmıştır. Bu adımlar artık meyvelerini vermeye başlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada ASELSAN ile birlikte savunma sanayisinde faaliyet gösteren 4 firmamız dünya devleriyle yarışır hale gelmiştir. Bu savunma sanayi şirketlerimiz gurur kaynağımız olmuştur" şeklinde konuştu.

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