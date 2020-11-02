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Hulusi Akar: Kıbrıs Türkünün hakkı yok sayılamaz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deniz hak ve menfaatlerinin bugüne kadar koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini belirterek, Kıbrıs Türkü'nün ve hakkının yok sayılamayacağını vurguladı.
Hulusi Akar: Kıbrıs Türkünün hakkı yok sayılamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deniz hak ve menfaatlerinin bugüne kadar koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini belirterek, Kıbrıs Türkü'nün ve hakkının yok sayılamayacağını vurguladı.

AA’nın haberine göre, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni'nde konuşan Akar, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceklerini, Türkiye'nin yer almadığı hiçbir kararın da geçerli olmadığını vurguladı.

EGE, AKDENİZ VE KIBRIS

Akar, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs konusunda değinerek, "(Zürih ve Londra Antlaşması) Bu anlaşmalarda İngiltere, Yunanistan, Türkiye garantör. Orada iki toplum var, iki toplumun egemenliği, varlığı var. Deniz hukuku, uluslararası hukuk var. 1870 kilometre sahili olan bir ülkeyi siz kendi sınırlarınızla kapatmaya kalkarsanız ve her şey benim derseniz o zaman sorun çıkar. Türkiye'nin halkı davasın bilin, benimseyin, inanın." diye konuştu.

Deniz hak ve menfaatlerini bugüne kadar koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini belirten Akar, Kıbrıs Türkü'nün ve hakkının yok sayılamayacağını vurguladı.

Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceklerini, Türkiye'nin yer almadığı hiçbir kararın da geçerli olmadığını herkesin bilmesini istediklerini belirten Akar, "Bazı ülkeler gücüne ve boyuna bakmadan Doğu Akdeniz'de birtakım rollere soyunuyorlar. Bunlar çıkmaz sokak. Binlerce kilometreden gelip burada kimseye kural koydurmayız. Hakkımızı, hukukumuzu yedirmeyiz, yedirtmeyiz. Bu konudaki kararlığımızı herkesin bilmesi lazım. Özellikle üçüncü tarafların objektif olmasını, önyargısız olmasını, tarafsız bakmalarını bekliyoruz." dedi.

Akar, artık Türkiye'nin bu konuda taviz vermeye niyeti olmadığını belirterek, "Yapılacak tek şey var. Yunanistan gelecek, konuşacağız, görüşeceğiz. Diyalog yoluyla, müzakerelerle ortaya makul ve mantıklı hareket tarzıyla çözümler çıkacak ve bunlar kabul edilecek. Bunun dışında bencilce, şımarıkça, 'Hep benim dediğim olacak'. Yok bunu kabul ettiremezsiniz." diye konuştu.

Akar, MSÜ'nden Navtex (denizcilere duyuru) konusunda çalışma yapmasını istedi.

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