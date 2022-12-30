Hulusi Akar: KKTC’de hiçbir zafiyete imkan vermeyiz

Türkiye’de Milli Savunma Bakanı Akar, Rumlara silah ambargosunun kalkması konusunda ”KKTC’de hiçbir zafiyete imkan vermeyeceğimiz bilinmeli” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gökçeada 5. Alay Komutanlığı’nda Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik’in sorularını yanıtladı.

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Akar, Atina’nın Girit Adası’nın kara sularını 12 mile çıkarma planına tepki gösterdi.

Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmediklerini belirten Akar, ”Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995’te Meclis’te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara’dan döner diyoruz” dedi.

DEDEAĞAÇ’A ASKERİ SEVKİYAT

”Atina tahrik etmek için adımlar atıyor” diyen Bakan Akar, ”Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız” ifadesini kullandı.

Akar, ABD’nin Dedeağaç’a askeri sevkiyatı konusunda ise ”Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var” diye konuştu.

‘YUNANİSTAN KONTROLSÜZ EYLEMLER ORTAYA KOYUYOR’

Milli Savunma Bakanı Akar, ”Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor” dedi.

Akar, Rumlara silah ambargosunun kalkması konusunda ise ”KKTC’de hiçbir zafiyete imkan vermeyeceğimiz bilinmeli” şeklinde konuştu.

ŞAM’LA 11 YIL SONRA İLK TEMAS

Geçtiğimiz günlerde Suriye ile 11 yıl sonra bakan düzeyinde ilk temas sağlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’nın başkenti Moskova’da Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Akar yaşanan bu gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

”Önce istihbarat birimlerimiz arasında bazı görüşmeler oldu. Bizim bakanlar arası görüşmemiz oldu. Bu süreç meselesi.

Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir. Moskova’daki toplantıda hem Rus hem Suriye tarafı ile görüşlerimizi paylaştık endişelerimizi ifade ettik. Olumsuz dönüş olmadı. Asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla sorunumuz yok dedik.”