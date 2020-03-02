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Hulusi Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemiz yok

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de yürütülen ‘Bahar Kalkanı’ harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar konuşmasında “Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir” dedi.
Hulusi Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemiz yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Bahar Kalkanı’ harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "Bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi" dedi.

‘RUSYA’YLA KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK’

Suriye’nin İdlib kentindeki 36 askerin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin "TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir” diyen Akar, Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir” dedi.

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