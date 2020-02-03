Hulusi Akar sınırda: "Kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’a gitti.
Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi helikopterle sınır hattındaki birliklere gitti.
Bakan Akar, AA muhabirinin İdlib’deki saldırıya ilişkin sorusu üzerine “Aziz milletimizin, kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın” dedi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile beraber gittiği sınır hattında İdlib’deki saldırıya ilişkin konuştu: “Aziz milletimizin gerekenlerin yapıldığından ve yapılacağından şüphesi olmasın."https://t.co/6xXXn3GIWs#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/qp0nIPc3UW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2020
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