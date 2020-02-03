  • BIST 119.243
  • Altın 303,359
  • Dolar 5,9815
  • Euro 6,6147
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Hulusi Akar sınırda: "Kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"

»
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’a gitti.
Hulusi Akar sınırda: "Kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’a gitti.

Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi helikopterle sınır hattındaki birliklere gitti.

Bakan Akar, AA muhabirinin İdlib’deki saldırıya ilişkin sorusu üzerine “Aziz milletimizin, kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30-35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi03 Şubat 2020 Pazartesi 12:50
  • İstanbul Valiliği'nden uyarı: Perşembe ve Cuma günleri kar yağışı etkili olacak03 Şubat 2020 Pazartesi 12:49
  • AKP Sözcüsü Çelik: Bölgedeki rejim unsurları artık bizim için doğrudan hedeftir03 Şubat 2020 Pazartesi 12:48
  • Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarını dolandırıp, kayıplara karıştı03 Şubat 2020 Pazartesi 12:02
  • Rusya: Türkiye, Suriye ordusunun atışlarının hedefi olduğu, İdlib’deki eylemleri hakkında bize bilgi vermedi03 Şubat 2020 Pazartesi 11:35
  • İdlib'de Suriye Ordusu ile TSK arasında çatışma: 4 asker hayatını kaybetti03 Şubat 2020 Pazartesi 11:02
  • Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Şubat 2020 Pazartesi 10:53
  • Prof. Naci Görür'den 'Marmara depremi' açıklaması03 Şubat 2020 Pazartesi 10:38
  • "Madımak hükümlüsünün affı toplumun yüzüne atılmış tokat"02 Şubat 2020 Pazar 19:16
  • Türkiye'nin AB'den sonra Brexit'ten en olumsuz etkilenecek ülke olacağı belirtiliyor02 Şubat 2020 Pazar 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti