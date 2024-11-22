Hulusi Akar'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Şakası yok, hazır olmamız lazım

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar çarpıcı bir Üçüncü Dünya savaşı uyarısında bulunarak, İsrail'in bir tehdit olduğunu vurguladı.

“BUNUN ŞAKASI YOK”

Akar, Üçüncü Dünya Savaşı ve İsrail'in Türkiye açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik sorular üzerine, "İkinci Dünya Savaşı'nda Danimarka'nın işgali 6 saat. Bunun şakası yok. 'Efendim İsrail bize tehdit mi, değil mi?' Tehdit, kocaman bir tehdit. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 85 milyon insanın hayatını şansa bırakır mısın? Silahı var mı? Var. Mühimmatı var mı? Var. Mesafe var mı? Var. Zaman hariç, mekan müsait mi? Evet" dedi.

“HAZIR OLMAMIZ LAZIM”

Akar, "Tek zaman meselesi, zamanlama meselesi. Dolayısıyla bizim tabii ki hazır olmamız lazım" ifadelerini kullandı.