Hulusioğlu, çöp depolama sorununa değindi ve çözüm önerilerini ortaya koydu

Teknecik Elektrik Santrali bölgesindeki çöp toplama alanında hafta sonu boyunca dumanlanmanın sürmesi nedeniyle, bölgede soğutma çalışmaları bugün de devam etti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, çöp depolama sorununa ilişkin ’ye konuştu ve çözüm önerilerini ortaya koydu. Teknecik Elektrik Santrali bölgesinde, Çatalköy ve Esentepe Belediyeleri'ne ait çöp toplama alanında Cuma günü meydana gelen yangının ardından hafta sonu dumanlanmanın sürmesi nedeniyle soğutma çalışmaları devam etti. Girne İtfaiyesi yanında, Sivil Savunma ve Orman Dairesi itfaiye araçları, Çatalköy Belediyesi ve özel bir şirkete ait 3 iş makinesi ve 2 tankerle yaklaşık 40 dönümlük alanda soğutma çalışması yapıldı. Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, ’ye yaptığı açıklamada, bu durumun Güngör Atık Depolama Alanı’ndaki yangın nedeniyle çöp kabul edilmemesi ve çöpleri bölgede her zamankinden daha uzun tutmak zorunda kalmalarından kaynaklandığını belirtti. Hulusioğlu, burada daha sağlıklı şartlarda hizmet verecek bir çöp toplama istasyonu oluşturmak için bir projeleri olduğunu ancak henüz tamamlanamadığını hatırlattı. Güngör’ün yeşil atık kabul etmemesi sebebiyle bu türdeki atıkları bertaraf etmekte de büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren Hulusioğlu, geri dönüşüm imkanı olmaması nedeniyle yeşil atıkları sağlıklı bir yöntem olmasa da toprağı kazıp gömerek bertaraf etmeye çalıştıklarını anlattı. Ülkede çok hızlı ve doğru şekilde çöplerin toplanarak, geri dönüşümünü sağlayacak bir sistem kurulmasının elzem olduğunu belirten Hulusioğlu, devletin; belediyeler, Çevre Dairesi ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği içinde konuyu ele alarak yasal düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu, vatadnaşların ise çöplerin gelişigüzel yerlere atılmaması ve doğru şekilde ayrıştırılması konusunda duyarlı olmasını istedi.

Belediyelerin hem ekonomik hem de yapısal güçlerinin artması için reformun şart olduğunu da kaydeden Hulusioğlu, “51/95 nolu yasada şu anda çalıştığımız ve hedeflediğimiz noktaya çok yakınız. Belediyelerin yüzde yüz daha verimli çalışabileceğini öngörebiliyoruz” dedi. BRT