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Hülya Avşar 55 milyon liraya ada mı satın aldı? Açıklama geldi...

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56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın, 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı satın aldığı iddia edildi. Söz konusu iddialarla ilgili ada hissedarından açıklama geldi...
Hülya Avşar 55 milyon liraya ada mı satın aldı? Açıklama geldi...

Geçtiğimiz aylarda Riva'da bir çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Hülya Avşar, bu kez Ayvalık'tan 55 milyon TL'ye ada satın aldığı iddialarının olduğu haberlerle gündeme geldi.

Avşar, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi.

Söz konusu iddialar ada hissedarlarından Şerif Hatırlı tarafından yalanlandı.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan 267 bin metrekare yüz ölçümüne sahip Çiçek Adası’nın; Hatırlı, Katrinli, Uysal ve Katerinli ailelerinin bünyesindeki 17 hissedar tarafından daha önce 105 milyon sonrasında ise 130 milyon bedelle satışa çıkarıldığını hatırlatan hissedarlardan Şerif Hatırlı, Hülya Avşar’ın adayı 55 milyona satın aldığına dair haberlerin yalan olduğunu açıkladı.

'SATIŞI GERİ ÇEKTİK'

Şerif Hatırlı, “Biz Çiçek Adası’nın hissedarları olarak çoğumuz salgın dönemi sebebiyle bu satışı geri çektik. Ancak bugün yayınlanan haberlerde bizim bu kararımıza rağmen adanın Hülya Avşar tarafından satın alındığı ve kızı Zehra tarafından mimarisinin çizileceğini de büyük bir şaşkınlıkla gördük. Bu yayınlanan haberler tamamen asparagas ve külliyen yalandır. Bu haberleri yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, hakkımızı yargıda arayacağız” dedi.

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