54 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar, 27 Nisan’da vizyona girecek sinema filmi Selfie için Zeynel Abidin’in objektifine çıplak poz verdi. Avşar’ın elleriyle yüzünü kapattığı fotoğrafta, vücudunun üzerinde filmin ismi yer aldı. Oyuncunun, bu pozu filmi tüm çıplaklığıyla seyirciye aktardığı için verdiği öğrenildi. Hayatını anlatan “Selfie” adlı sinema filmini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Hülya Avşar, “Aslında bugün onu kutladık. Filmin her şeyi bitti. Bugün bir sinemada sinemacılar ve ekiple birlikte izledik. Ben yorum yapmak, ‘Çok güzel oldu’ demek istemiyorum. İzleyenler karar versin” diye konuştu.