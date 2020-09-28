Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta ada mı alacak?

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın Balıkesir Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı 55 milyon TL'ye satın alacağı yönündeki haberler, ada hissedarlarından Şerif Hatırlı tarafından yalanlandı. Salgın döneminde satışın geri çekildiğini belirten Hatırlı, "Haberleri görünce büyük bir şaşkınlık geçirdik" dedi.

Zaman zaman yatırımlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı satın alacağı ve mimarisini de kızı Zehra'ya bıraktığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu haberlerle ilgili konuşan ada hissedarlarından Şerif Hatırlı, "Bu yayınlanan haberler tamamen asparagas ve külliyen yalandır" dedi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan 267 bin metrekare yüz ölçümüne sahip Çiçek Adası'nın; Hatırlı, Katrinli, Uysal ve Katerinli ailelerinin bünyesindeki 17 hissedar tarafından daha önce 105 milyon sonrasında ise 130 milyon bedelle satışa çıkarıldığını hatırlatan hissedarlardan Şerif Hatırlı, Hülya Avşar'ın adayı 55 milyona satın aldığına dair haberlerin yalan olduğunu açıkladı.

"Haberleri görünce büyük şaşkınlık geçirdik"

Şerif Hatırlı, "Biz Çiçek Adası'nın hissedarları olarak çoğumuz salgın dönemi sebebiyle bu satışı geri çektik. Ancak bugün yayınlanan haberlerde bizim bu kararımıza rağmen adanın Hülya Avşar tarafından satın alındığı ve kızı Zehra tarafından mimarisinin çizileceğini de büyük bir şaşkınlıkla gördük. Bu yayınlanan haberler tamamen asparagas ve külliyen yalandır. Bu haberleri yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, hakkımızı yargıda arayacağız" dedi.