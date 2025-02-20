Hür eşekler için seferberlik: 292 bin 532 TL toplandı

Kemal Basat, “Yani el birliği ile bir günden biraz daha uzun bir sürede tam 38.5 eşeği kurtardık. Bu kadar kısa bir süre için çok büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.

Bugün 5 hedef sektörle temas kurmak için girişimlere başladıklarını da açıklayan Basat, “Oteller ve Casinolar için KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Fikri Ataoğlu Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği üzerinden sektör temsilcilerine ulaşarak ve gelecek Çarşamba ya da Perşembe bakanlıkta bir toplantı ayarlamaya çalışıyor. Bir hazırlıklarımızı yapıyoruz ve destek olmaları için net taleplerimiz olacak” dedi.

Basat, tüm detayların şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağını da belirterek, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bugün Belediyeler için müracaat yazılarımızı hazırladık, yarından itibaren hepsine teslim etmeye başlayacağız. Her bir belediyeden en az 5 eşeğe, imkanları ve büyüklüklerine göre 25 eşeğe kadar sponsor olmalarını istedik. Toplam 18 belediyemiz var, büyük belediyeler kendilerini biliyorlar zaten. Belediyelerin bu katkıyı bir defada çıkarıp vermelerine de gerek yok, ufak bir protokol yapılır, mesela 15 eşek mi sahiplenilecek, bu rakamı 2 yıla hatta 3 yıla bile bölebilirler… Belediyelerimizin duyarlılık göstererek toplamda en az 200, temennimiz 300 eşeğe sahip çıkmaları. Eğer sizin de tanıdığınız belediye başkanları, meclis üyeleri, çalışanları varsa lütfen eşeklerimiz adına temasa geçiniz, bu projeye destek olmalarına ikna ediniz.

Üniversiteler konusunda ufak bir çalışma yaptık, öğrenci sayısı, kabul sayısına göre her birinden 5 ile 25 arası eşeğimize sahip çıkmalarını talep edeceğiz, bunun hazırlıkları bu hafta sonuna biter, hafta başından itibaren iletişim kurmayı hedefliyoruz, gelişmeleri ve detayları buradan yine paylaşırım.

Son olarak da bankaların listesini çıkardık. Her bir bankadan 25 eşeğe sahip çıkmasını istemeye karar verdik. Onlarla da pazartesiden itibaren iletişim kurmaya başlayacağız. Çalıştığınız bankalara, özellikle yöneticilerini, sahiplerini tanıyorsanız eşeklerimiz için şimdiden lobicilik faaliyetlerine başlayabilirsiniz.”

“Karpaz eşeklerimizin sizin torpilinize ihtiyacı var”

Kemal Basat, “Ben bu yukarıdaki kurum ve kuruluşların hiçbirinin bu kadar yaşananlardan sonra biz Karpaz’ın başıboş eşeklere sahip çıkmıyoruz, ufak da olsa bir katkıda bulunmuyoruz diyeceklerini düşünmüyorum. Ama yine de erişimi kolaylaştırmak, kararın önemini anlatabilmek için eğer imkanınız varsa Karpaz eşeklerimizin sizin torpilinize ihtiyacı var, eğer onlar için bir şeyler yapmak isterseniz zamanı tam da şimdi…” açıklamasını yaptı.

Her türlü destek için Karpaz eşekleri adına teşekkür eden Basat, “İşbirliği İle Koruma sloganı kurumumuzun logosunda var. Bu işbirliğini hiç bu kadar hissetmemiştik bugüne kadar. İnşallah hep beraber sonunu getiririz…” ifadelerini kullandı.

Bağış:

https://www.facebook.com/taskentdogaparki/posts/pfbid026H5pUi6Me9Us3DKByyHKbqxSDtN4xr7rKf1n3terTRbpWRRkKJJvt2gXP9Bw1stcl — Türkçe

https://www.facebook.com/cypruswildlife/posts/pfbid0ujqNvNqmZ5eA5fS7tQcj4BtCXhpGaJFQf6DoBQxsxfqtvA1tKUTeFqw3CfmxSANnl — İngilizce

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